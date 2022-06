L'artista palermitano Shadowboy Myzic e Notorious P insieme nel nuovo singolo "pornstar"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sound presente nel brano disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali, è il tipico di BXP MUSIC, realtà fondata dal duo messinese di producer/artist (BAB¥ e Notorious P), che ha realizzato un beat di rilievo ed ha unito al meglio lo stile di entrambi gli artisti.

Ascolta "Pornstar" su Spotify (https://spoti.fi/3tHt3Nw) su YouTube: https://youtu.be/M6xaWqYfvZc. "Pornstar" è frutto di un’esperienza personale e dal punto di vista tematico risalta la presenza di una figura femminile dal carattere forte e sensuale, che tramite il suo essere, insegue il denaro e la vita mondana per colmare i suoi vuoti interiori, determinati da traumi e disavventure.

Il singolo mette in luce l'intensità e la connessione di Shadowboy Myzic e Notorious P da un punto di vista espressivo, melodico e tecnico, attribuendo unicità al brano e la forte capacità di vivere vere e proprie immagini grazie alle parole. SHADOWBOY MYZIC, artista Palermitano di origine Ghanese, dopo aver trattato la tematica legata all'amore con il suo singolo "BETTER" (ft. KELVYN BOY), che ha raggiunto quasi le trecentomila streams su Spotify e con cui ha ottenuto un grande interesse dal pubblico italiano, "SPOIL DER" con Article Wan in cui risalta la ricerca della lucidità nella quotidianità di ognuno di noi ed "EASY" in collaborazione con SCONZY, torna in scena con "PORNSTAR", brano che sta presentando nel suo "Europe Tour" che farà tappa, per ora, in Germania, Olanda e in Italia. Giuseppe Fucile in arte Notorious P, classe 99', nato e cresciuto nella periferia nord di Messina in Sicilia, ha il suo primo approccio con la musica all'età di otto anni grazie al talento del padre, chitarrista, che lo ha coinvolto nel mondo dell'arte. Nel 2017 si inserisce nella cultura hip hop tramite due suoi amici d'infanzia e nel 2018 crea il suo primo home studio in società, producendo per diversi artisti e incidendo i suoi primi singoli.