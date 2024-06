L'artista Girolamo Di Cara intervistato dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’amore per l’arte, per la propria moglie e per la vita, con un tocco di anima ecologista. Questo il quadro dell’esistenza di Girolamo Di Cara. L’artista novantunenne palermitano racconta tutti i legami della sua esistenza nella puntata numero 32 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere. Nel corso della puntata il pittore, appassionato di lirica, ancora attivo nel dipingere, spiega il perché del suo amore per la vita, partendo dalle avventure del padre, che fu maggiordomo personale del principe Raimondo Lanza di Trabia, ovvero colui che ispirò la canzone “L’uomo in frack” di Domenico Modugno. Non mancano inoltre aneddoti su Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia. Si è parlato anche del paradosso che Di Cara, nato nel 1933, abbia vissuto il fascismo all’inizio della sua vita e ora si ritrova nuovamente governato da chi il regime di Mussolini lo esalta ancora. Nel corso della puntata non è mancato uno scherzo che ha coinvolto l’artista Ester Pantano. Girolamo Di Cara ha ricordato inoltre il suo amore per la moglie Maria, morta lo scorso anno, e di quanto sia difficile vivere da vedovo, che resta con la testa sulle spalle «grazie – dice – alla mia fame di conoscenza».