"L'anima" dopo la fine di una relazione, esce il nuovo singolo di Santanna

Esce oggi in digitale "L’anima" (ascolta), il nuovo singolo del cantante palermitano Santanna. Il brano, che segue "Toradol", prima canzone uscita a marzo, anticipa l’Ep che sarà disponibile a partire da giugno.

"L’anima" è il racconto della fine di una relazione e delle difficoltà che essa comporta. "La traccia racconta - dice l’artista - le difficoltà che ho dovuto affrontare e superare a seguito della fine di una relazione. Ho scritto del rapporto che avevo con la mia partner: un dialogo pressoché nullo, nonostante il reciproco e grande amore". Il testo e l’interpretazione del singolo sono di Andrea Santanna e Gabriele Gallo, mentre la musica e la produzione sono di Gabriele Gallo.

Chi è Santanna

Santanna, nome d’arte di Andrea Santanna, nasce a Prato nel 2003, ma nel 2009 si trasferisce a Palermo. Nel 2014 si iscrive in una sezione musicale dove prende parte a un complesso e, girando la Sicilia, partecipa a vari concorsi e concerti. Nel 2017 abbandona il complesso per dedicarsi al canto individuale. A marzo 2022, grazie a Base SoundLab, pubblica la sua prima canzone, per poi concludere l’anno con quattro brani all’attivo. Adesso è a lavoro per un nuovo progetto discografico, che vedrà la luce a giugno 2023.