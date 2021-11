Alla Kalsa il presepe artistico in vetro di Murano del maestro Pippo Madè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 4 dicembre, nella chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 alla Kalsa, sarà inaugurato l'artistico presepe di sculture in vetro di Murano del maestro Pippo Madè. L’appuntamento, alla presenza dell’artista, al termine della celebrazione della Santa Messa delle ore 18. A seguire l’intervento del gruppo musicale “I 4 passi”. “La luce meravigliosa dei personaggi natalizi del presepe di Madè possa illuminare di speranza la nostra città per una vera rinascita umana e cristiana – afferma il parroco Don Giuseppe Di Giovanni – la nostra parrocchia rappresenta un luogo sacro significativo per il riscatto sociale. Dal fonte battesimale della chiesa, infatti, sono stati battezzati Il beato Pino Puglisi e il giudice Paolo Borsellino”. Sarà possibile visitare il Presepe sino al 9 gennaio 2022 dalle ore 9 alle11.30 e dalle 16 alle 19.