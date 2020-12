I Kalaat da Caltavuturo ci regalano "a la notti di natali" di Rosa Balistreri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 8 dicembre è stata pubblicata la cover di Rosa Balistreri “A la Notti di Natali” dai Kalaat, un gruppo di Caltavuturo di recente formazione composto da Riccardo Rizzitello, Andrea Cosentino, Domenico Li Destri e Razvan Simon. Nei mesi scorsi hanno collaborato con gruppi madoniti quali i Cicciuzzi di Gangi e i Fataciumi di Polizzi Generosa per poter incidere il brano natalizio. Nonostante le difficoltà dovute al periodo storico che tutti noi stiamo attraversando, le registrazioni sono state effettuate rispettando i decreti imposti dal governo e organizzandosi anche a distanza (come si può vedere dal video https://www.facebook.com/watch/?v=2993923467551709).

“Lo dedichiamo a chi non c'è più, a chi c'è ancora e lotta, ai sognatori e a chi ha perso le speranze perché questo video, questa canzone è frutto di duro lavoro, sacrifici a dimostrare che se si vuole, si può.” Questo è il messaggio che i quattro ragazzi caltavuturesi hanno diramato nei loro canali social per lanciare il brano natalizio, un messaggio di speranza e amore per questo natale segnato dalla pandemia. Alle registrazioni hanno partecipato anche Domenico Chiappone, Mario Polizzi, Giuseppe Di Laura e Pierfrancesco Vazzano. Di seguito una breve bio del gruppo e link utili: Il nome è un omaggio al paese originariamente chiamato “Kalaat-Abi Thur” ovvero castello di Abi Thur, condottiero saraceno. Il 10-09-2020 è uscito il primo singolo Virrinedda, una reinterpretazione del famoso brano di Rosa Balistreri che ha fatto la storia della musica popolare siciliana. (https://open.spotify.com/track/3KqH6pl2xLZB3KwWPMzP7m?si=0xzchIwBSDqg4BjdJMYu-A).

Le parole (riprese da un testo di Luigi Capuana) associata al loro stile ha dato una spolverata al genere folkloristico della Sicilia, dando una nuova sonorità alle vecchie note della celebre Balistreri. "Per noi la musica è unione, confronto e mai competizione, tratti umani che ci contraddistinguono anche nella vita di tutti i giorni." LINK UTILI: FACEBOOK: https://www.facebook.com/kalaatband INSTAGRAM: https://instagram.com/kalaat_band?igshid=1wcjxhi55vamf YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIOmyRJLxPR1RN0z1yZ0H6w SPOTIFY: https://open.spotify.comartist4HdHqHXyqFns8hmKX3C8NB?si=HqNbU8wHQQioST7qsi-mZw