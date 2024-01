Il palermitano Jo Conti si racconta: "La mia musica al servizio dell'amore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il palermitano Jo Conti, cantante e direttore artistico dell’etichetta indipendente Sorridi Music, torna alla ribalta mediatica per affrontare un tema semplice quanto complesso: l’amore. Si dice che sia la forza più potente dell’universo, l’unica che è allo stesso tempo in grado di far scoppiare guerre, tanto quanto è in grado di fermarle. Ed è proprio all’amore che sono dedicati tutti i più grandi successi di Jo Conti. A partire dal suo ultimo album, Soy solo yo, che in cinque brani tratta il più elevato dei sentimenti in ogni sua forma: dall’amore per la famiglia all’amore per qualcuno, dall’amore per la vita ai sentimenti non corrisposti. Sorridi Canta è il titolo di uno dei primi brani di Jo Conti a ottenere un grande consenso di pubblico. Un testo che narra tutta la sua passione per la vita, a cui si ispira proprio il nome della sua etichetta discografica fondata nel 2018. È con Madre non madre, invece, che Jo Conti raggiunge un primo grande traguardo nella sua carriera.

Il tema della canzone è molto duro e attuale: il coming out all’interno di una famiglia di testimoni di Geova e il conseguente rifiuto, cominciando proprio dalla madre dell’artista. A partire da questo successo, l’obiettivo di Jo Conti resta quello di essere un vero e proprio esempio per la società. Il suo messaggio è che nessuno nasce sbagliato, una verità che spera di far interiorizzare al suo pubblico, auspicando un futuro in cui non si venga giudicati per ciò che si è. È convinzione profonda dell’artista che sia dovere morale di ogni personaggio pubblico parlare delle situazioni della vita, perché è proprio a questo che serve la musica. Con questa idea sempre presente nasce il suo ultimo singolo Cuori precari (https://spoti.fi/3oF6NVq), che parla di amore romantico e soprattutto di amore non corrisposto. Jo Conti ci racconta come oggigiorno la continua instabilità che affrontiamo si rifletta anche nei rapporti di coppia. Queste relazioni sono spesso fonte di delusioni profonde, da cui è difficile risollevarsi. Oltre a questo tema comune, le canzoni di Jo Conti sono arricchite dalla voce di velluto che lo contraddistingue, dall’estensione potente, in grado di suscitare forti emozioni in chi lo ascolta. Parlando dei propri ammiratori, l’artista esprime la più completa gratitudine. Una carriera nel mondo della musica non è possibile senza un pubblico disposto ad ascoltare e Jo Conti ha sempre avuto chiaro come niente gli sia dovuto. Il suo successo è sempre stato basato sulla più completa spontaneità. Il messaggio di Jo Conti per tutti noi è che l’amore è la cosa più bella del mondo e che dobbiamo ricordarci di dire sempre alle persone care che le amiamo, prima che sia troppo tardi.