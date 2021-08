Jack & The Starlighters vincono la tappa siciliana di Sanremo Rock

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sicilia trionfa a Sanremo Rock attraverso le note dei Jack & The Starlighters. La band capitanata da Gioacchino Cottone ha vinto la tappa siciliana della gara con il brano “Il fuoco e l’aria”. Un testo d’amore contemporaneo, dai suoni rock, che parla di interdipendenza della coppia quando esiste il vero amore. «Ci siamo esibiti per primi – dicono i componenti della band – pensando fino all’ultimo di non farcela. Appena abbiamo sentito il nostro nome come vincitori, non volevamo crederci». La prossima tappa sarà la gara nazionale, dal 7 al 9 settembre al teatro Ariston di Sanremo. Jack & the Starlighters sono: Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria.