Iva Zanicchi: "A Palermo incontrai Vittorio De Sica, avrebbe voluto girare con me l'ultimo film"

L'incontro a Palermo tra Vittorio De Sica e Iva Zanicchi e quell'appuntamento mancato per colpa del destino. Christian De Sica e l'artista emiliana hanno raccontato ieri un aneddoto durante "Domenica In - Speciale Sanremo", all'indomani della conclusione del Festival, in cui la cantante è finita al diciottesimo posto con "Voglio amarti".

"Tanti anni fa - ha ricordato Christian De Sica - mio padre girava il suo ultimo film, che era ‘Il viaggio’ con Sofia Loren e Richard Burton e incontrò lei e mi disse ‘Io il prossimo film lo faccio con Iva Zanicchi’. E lei questo non lo sa…". Era il 1974 e il grande cineasta italiano, con alle spalle già una quarantina d'anni di carriera, stava dirigendo le riprese della pellicola tratta da una novella di Luigi Pirandello, tra l'hotel delle Palme e la Stazione Lolli.

Iva Zanicchi ha stupito Christian De Sica, rimembrando quei momenti e aggiungendo altri dettagli. "E’ stato un incontro meraviglioso - ha detto rivolgendosi all'attore - eravamo a Palermo, io ero in tournée con il grande Walter Chiari. Sofia Loren, Richard Burton e tuo padre vennero in teatro a vederci". ?Poi il film non si fece perché Vittorio De Sica morì nel novembre 1974, ma Iva Zanicchi conserva un ricordo speciale del regista vincitore di 4 premi Oscar. “Era una meraviglia, un uomo fantastico, lo avrei baciato in bocca”.