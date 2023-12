Gli italiani più ricchi del 2023 in una classifica: l'unico miliardario siciliano è Domenico Dolce

C'è solo un siciliano nella classifica degli italiani più ricchi del 2023. Alla 32esima posizione dell'annuale graduatoria stilata da Forbes c'è infatti Domenico Dolce, volto di Dolce&Gabbana partito da Polizzi Generosa, che ha un patrimonio stimato che si attesta intorno ai 2 miliardi e mezzo di dollari. Il posto in classifica è condiviso ex aequo con Stefano Gabbana (nato a Milano), partner nel famoso marchio di moda.

Nato nel cuore delle Madonie, a Polizzi Generosa, è sempre rimasto legato alle sue origini: numerose negli anni le ispirazioni siciliane nelle collezioni di Dolce&Gabbana e diverse le collaborazioni con eccellenze siciliane come con la casa vinicola Donnafugata (con cui è stato realizzato il rosè Rosa) con Fiasconaro per il panettone o ancora con il pastificio Di Martino per la pasta e la tipica salsa al pomodoro.

La classifica

La classifica dei miliardari italiani (tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alla chiusura della Borsa di martedì 12 dicembre):