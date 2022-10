Isnello, nel weekend workshop di fotografia con Massimiliano Ferro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Autunno ad Isnello si preannuncia carico di eventi! Sabato e domenica prossimi ad Isnello si terrà un workshop di Fotografia dal titolo "Isnello si racconta... Colori e atmosfere d'Autunno". Il workshop, curato e diretto dal fotografo Massimiliano Ferro, è organizzato dall'Aps See Isnello col patrocinio del Comune di Isnello. Massimiliano Ferro, fotografo professionista palermitano dal 1999, vanta diverse partecipazioni a workshop in Italia e all'estero, ha curato diverse mostre personali e aderito a numerose collettive di successo. La sua vera passione e specializzazione, a tutt’oggi, è la “fotografia di strada”. Il Workshop si propone di fare acquisire gli elementi necessari per sapere raccontare attraverso le immagini attimi di ordinaria quotidianità, calati nel paesaggio isnellese reso vivido dalla bellezza dei colori e delle atmosfere autunnali. Di seguito, il programma completo della due giorni dedicata alla Fotografia.

SABATO 22 OTTOBRE

Sessione mattutina (h.9.30-13.30) - Auditorium del Centro Sociale di Isnello (v.le Impelliteri) Registrazione Partecipanti Cosa è una Fotografia; Cosa non è una fotografia; Cosa vuol dire essere un Fotografo; Cosa è la fotografia di strada; Pensare Fotograficamente; Una bella cosa non è necessariamente una bella fotografia; Importanza di una Fotocamera; Criteri di scelta di una Fotocamera; Come costruire un racconto; La conoscenza del luogo, del contesto, delle suggestioni; Osservare la realtà che ci circonda da nuove prospettive; Dialogare con la memoria per osservare e capire il presente; Cosa si fotografa, come si fotografa e perché?; Sviluppo di un’idea: concetto, racconto, significato; Come avvicinarsi alla gente; Attenzione ai dettagli fotocamera non all'occhio; Scatti Rubati e scatti di attesa; Composizione ed emozione; Adattarsi a spazi ed eventi improvvisi; Il tempismo e l'anticipo; Attrezzatura da strada; Attimi senza persone; Colore o bianconero; Costruire uno stile personale. Pausa Pranzo Sessione pomeridiana (h.15.30-18.30) Passeggiata fotografica per una prima selezione di scatti - Partenza dal "Museo Trame di Filo" (v.le Impelliteri)

DOMENICA 23 OTTOBRE

Sessione mattutina (h.9.30-13.30) - Auditorium del Centro Sociale di Isnello (v.le Impelliteri) Discussione sulle difficoltà trovate dai partecipanti; domande e approfondimenti. Pausa Pranzo Sessione pomeridiana (h.15.30-18.30) Passeggiata fotografica con seconda selezione di scatti - Partenza dal "Museo Trame di Filo" (v.le Impelliteri) Visualizzazione e lettura del proprio portfolio personale; Scelta della immagini da stampare; Considerazioni finali e consegna attestati. La partecipazione al Workshop è gratuita e dà diritto alla partecipazione al "I Concorso Fotografico Città di Isnello “Isnello si racconta… Colori e atmosfere d’Autunno", il cui regolamento e modalità di partecipazione verranno rese note nei prossimi giorni. Per info e adesioni contattare tramite messaggi: info@seeisnello.it https://www.facebook.com/SeeIsnello https://instagram.com/seeisnello?igshid=YmMyMTA2M2Y= WhatsApp +39 375 589 8212