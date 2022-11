Isabella Ferrari a Palermo, foto dall'Orto botanico: "La natura è più forte dell'uomo"

A Palermo per lavoro o semplicemente per un break autunnale? Non si sa, di certo c'è che un'altra celebrità, oltre a Mel Gibson, si trova in questi giorni nel capoluogo siciliano. Si tratta dell'attrice Isabella Ferrari, che ieri ha pubblicato sui social una foto che la ritrae di spalle all'Orto botanico, in via Lincoln.

Il luogo è uno dei più affascinanti della città dal punto di vista naturalistico con i suoi arbusti monumentali. E se n'è accorta anche la stessa Ferrari. "L’Orto botanico di Palermo è lo scorrere del tempo su tronchi di alberi secolari. La natura è più forte dell’uomo", ha scritto nella didascalia di Instagram, l'artista che salì alla ribalta negli anni Ottanta, recitando in "Sapore di mare", diretto da Carlo Vanzina, interpretando la bellissima Selvaggia Binetti.

Sono passati 40 anni da allora e la piacentina, che oggi di primavere ne ha 58, ha preso parte a numerose pellicole (l'ultima è "Rapiniamo il duce", in onda in questi giorni su Netflix), maturando e non perdendo mai una bellezza innata. Pur essendo emiliana, Isabella Ferrari ha un rapporto stretto con la Sicilia, soprattutto con Pantelleria, isola dove una ventina d'anni trasccore le vacanze estive in un dammuso.