In data 3 maggio 2023 alle ore 12:00, presso l’Istituto di istruzione superiore “Francesco Paolo Cascino”, in via dei Fattori n. 60 a Palermo, si è svolta la cerimonia di premiazione a conclusione della iniziativa “IRIS APS premia gli studenti di Palermo”. L’iniziativa realizzata dall’Associazione IRIS APS rientra nell’ambito generale dello sviluppo della cultura e delle life skills al fine di promuovere più in particolare l’assunzione di comportamenti adeguati e responsabili tra gli studenti, attraverso il suddetto riconoscimento premiale. Una iniziativa che tende nel suo complesso a valorizzare il ruolo della scuola, a coinvolgere più fattivamente famiglie e studenti e riconoscere ai professori un ruolo che vada oltre l’aspetto didattico.

In base alle valutazioni svolte di concerto dai Consigli di classe dell’Istituto Cascino, è stata infine predisposta una graduatoria da una Commissione mista, ad hoc creata, composta dal Rappresentante dell’Associazione IRIS APS, dal Dirigente Scolastico e da alcuni Docenti dell’Istituto. Sono stati premiati (con buoni acquisto per articoli sportivi da euro 150 euro ciascuno), alcuni studenti, tenuto conto in particolare di comportamenti responsabili e adeguati al contesto scolastico e nel vivere sociale assunti dai partecipanti e del voto di condotta, gli studenti Salvatore Catalano, Samuele Ercoleo, Ivan Capraro, Alexandra Corgeac, Giulia Palazzo, Vincenzo Chiavetta, Alessandra Marino e Thomas Cuminale.

Gli studenti sono stati premiati in occasione dell’evento conclusivo svoltosi lo scorso 3 maggio presso la sede dell’Istituto Alberghiero, alla presenza del Dirigente Scolastico, dei professori, dei rappresentanti dell’Associazione IRIS, delle famiglie e degli studenti. Il presidente della associazione IRIS APS, la prof. Vincenza Lo Iacono, considerato il soddisfacente risultato ottenuto nella prima sperimentazione dell’iniziativa, auspica la ripetizione della stessa già a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, con il coinvolgimento di più istituti di Palermo.