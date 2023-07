L'ippica va in ferie, niente corse a luglio e agosto: ma all'ippodromo non mancheranno gli eventi

L'ippodromo della Favorita va in ferie. Dopo una stagione straordinaria, che ha visto i suoi picchi con il Gran Premio Trinacria e il Gran Premio Regione Sicilia, l'impianto chiude i battenti a luglio e agosto per riprendere il 9 settembre. Ma solo per quanto riguarda l'ippica. Perché nei due mesi estivi sono in preparazione diverse iniziative sulla scia del successo riscosso dal Summer Fest dello scorso 9 giugno. La più succosa riguarda una rassegna di dj che richiamerà appassionati da tutta la Sicilia. Ancora da stabilire però la data.

Nell'ultimo convegno andata in scena c'erano due corse che hanno catturato più delle altre l'attenzione degli appassionati. Alla quinta si è svolto il Memorial Ezio Serafini, riservato ai cavalli di 5 anni e oltre sulla distanza del miglio. In 10 i cavalli al via nella corsa dedicata all'indimenticato driver degli anni d’oro del trotto siciliano. Serafini, trevigiano di nascita, era figlio di Ernesto, grande maestro delle redini lunghe, stabilitosi alla fine anni sessanta con tutta la famiglia in Sicilia per allenare e guidare, all’epoca, i cavalli delle mitiche e gloriose Scuderia Atlas e della Scuderia Manatthan.

A trionfare è stato Andrea Buzzitta in sulky a Brunilde col tempo di 1.13.6, dietro di lui Chanel Delle Selve e Commando. Al proprietario Carmelo Galluzzo, al guidatore e all'artiere del cavallo vincitore sono state consegnate dalla moglie del driver scomparso nel 2019 - Enza Macaluso - le coppe offerte dalla famiglia Serafini. Nella corsa successiva invece, la super Tris-Quarté-Quinté con 17 cavalli partenti, è stato Massimo Zanca con Caiman (proprietario Pietro Cucinotta) a tagliare per primo il traguardo in 1.13.8 davanti a Cinik D'Aghi e Atina Risaia Trgf.

"Per ritrovare i cavalli in pista - dicono dalla Sipet, la società toscana che ha in gestione l'ippodromo - bisognerà attendere settembre. Ma ricordiamo che il Parco Avventura resterà aperto e che sono diversi gli eventi in via di definizione".