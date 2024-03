"Io no dico" all'uso e all'abuso di droghe e alcol: il contest rap contro le dipendenze

Al via il contest rap “Io no dico!”, il concorso di idee per i giovani e meno giovani che amano la musica e vogliono contribuire a sensibilizzare i loro pari e più in generale la collettività contro le dipendenze patologiche. L’azione rientra nella campagna di comunicazione e prevenzione dell’omonimo progetto promosso dall’Associazione Arthesia Aps volto a realizzare un intervento di prevenzione primaria contro il fenomeno delle dipendenze da sostanze e da comportamenti.

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione siciliana, assessorato Famiglia, politiche sociali. “Io dico no!” è stato avviato ad aprile 2023 e, nel corso della sua attuazione, ha portato avanti, su diversi territori siciliani, come Monreale, Petralia Sottana, Casteldaccia, Gangi, Palermo, un’ampia azione di sensibilizzazione anche attraverso la realizzazione di eventi 'gancio' di diversa tipologia (culturali, ricreativi, sportivi) che hanno coinvolto diverse fasce di età con l’obiettivo di informare tutta la popolazione sui rischi connessi e collegati all’abuso di sostanze e/o comportamenti e a promuovere la salute e il gioco sano.

Con questo concorso rap si intende offrire, in particolare al target giovanile, l’opportunità di esprimere la propria creatività mettendola al servizio di un messaggio educativo che sappia arrivare ai coetanei. Un brano rap per promuovere cantando i corretti stili di vita, per dire “no” all’uso e all'abuso di alcol, droghe, gioco d’azzardo patologico e "new addictions". La partecipazione al concorso è gratuita. Il contest è aperto fino a mezzanotte del 31 marzo 2024. Maggiori informazioni, regolamento e modulo di iscrizione sulla pagina instagram @Associazione Arthesia e di @studio_borealis.