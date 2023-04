Guido Monastra, la voce che faceva vedere il calcio: "I miei 'gooool', le 600 radiocronache e l'amore per Palermo"

Le discese di Alberto Tomba, i sorpassi di Ayrton Senna, la voce di Guido Monastra. Nelle domeniche degli anni Ottanta e Novanta erano queste le certezze. Una città silenziosa che nell'ora della "siesta" restava appesa a quel "Goooool" capace di far sognare una generazione di palermitani. Quell'inconfondibile voce arrivava in qualche modo da qualsiasi parte d'Italia. Nola, Giarre, Bologna, Lamezia, Torino. Guido Monastra è stato un simbolo, un pezzo di storia. Chiedilo a un "ragazzo" palermitano di 40 o 50 anni, lui ti risponderà.

Sandro Ciotti diceva che la radiocronaca è un esercizio che rimane più alto della telecronaca. "Una splendida amante che però va rispettata come se fosse una moglie. Un esaltante modo di comunicare, in diretta, a milioni di ascoltatori che pendono dalle tue labbra. Ma obbliga a un’attenzione feroce". Guido Monastra oggi ha 61 anni. Lo senti parlare e ti immagini le rincorse di Biffi prima di calciare una punizione. L'attesa, l'illusione, l'adrenalina. Ed è di nuovo domenica.

Come è iniziato tutto?

"Il primo servizio in tv risale al giugno 79. Per TeleSicilia andai al porto dove c'era la nave che stava per portare i tifosi del Palermo a Napoli per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Avevo 17 anni, andavo al liceo classico Garibaldi. Mio padre voleva che facessi l'avvocato".

La prima radiocronaca?

"Dicembre 1980. C'era Palermo-Taranto, ero in redazione e Antonio Asaro - che considero un pioniere - quella volta ebbe dei problemi. Così feci la mia prima radiocronaca. Dal 1983-84 iniziai a farla stabilmente. Primo contratto nel 1985: 800 mila lire al mese".

Nel mezzo c'è un folle viaggio per Italia-Germania del 1982

"Sì, in macchina. E' stata una pazzia. La partita si giocava di domenica sera. Il venerdì notte ero con degli amici e decidemmo in pochi minuti di partire verso Madrid in macchina. Senza biglietto. Una follia nata da un momento di puro cazzeggio con gli amici. Una frase buttata lì alle 11 di sera e alle 2 di notte eravamo tutti puntuali all'appuntamento con la storia. Siamo partiti in quattro, l'arrivo a Madrid la domenica mattina. Siamo riusciti a trovare i biglietti ed entrare allo stadio e vedere la partita. C'erano 120 mila persone al Bernabeu. Dopo i festeggiamenti durati fino all'alba ci siamo addormentati su un prato. Fu una follia. Avevamo 20 anni. Parliamo di un viaggio di 2.965 chilometri solo all'andata...".

Com'è arrivata l'idea di esultare con quel "Goooool"? Un urlo che ti ha reso unico...

"Prima di me forse l'unico con lo stile un po' sudamericano era Michele Plastino. Diciamo che lui fu un precursore. Parliamo di un'epoca in cui il telecronista di punta era Nando Martellini, il modo di vivere la partita era ingessato. Quell'urlo 'gooool' fu rivoluzionario. Lo portai stabilmente in radiocronaca dal 1984. Anche se il perfezionamento stilistico lo ebbi dopo Palermo-Atletico Mineiro, amichevole estiva dell''87. Vicino a me c'erano due telecronisti brasiliani. Rimasi estasiato: più che una partita sembrava un concerto, una melodia. E il mio 'gooool' che già esisteva divenne forse più vivace e variopinto".

A proposito di incontri estasianti, quella volta con Maradona...

"Era il 1986 e a Palermo non c'era calcio perché la squadra era stata radiata. Partivo ogni sabato per andare a guardare una partita di Serie A con l'obiettivo di trovare qualche connessione col Palermo. Arrivai a Soccavo, il centro sportivo del Napoli. Da bordo campo vidi tutto l’allenamento del Napoli però non c’era Maradona e nessuno sapeva perché. Finì l’allenamento e di Diego non c'erano tracce, pensai di aver fatto flop. Quando tutta la squadra aveva già lasciato il campo per andare a pranzare nella club house mi rassegnai a tornare in albergo 'sconfitto'. A quel punto entrò un'auto con Maradona al volante. Mi misi al centro della strada per costringelo a fermarsi. Gli dissi chi ero, che avevamo concordato quella intervista tramite Volpecina, suo compagno di squadra ed ex Palermo. Scese dall’auto, si prestò volentieri all’intervista che durò sette minuti. Era un altro mondo, un altro calcio, con meno fisico e più talento. Meno filtri, più rapporti umani. E poi Maradona era... Maradona, se ne fregava di tutto".

Quante radiocronache hai fatto?

Credo 600. Per 20 anni ho fatto radiocronache senza saltare mai una partita. Pure con 39 di febbre. Ero giovane e non sapevo cosa significasse avere un weekend libero. Ma ci credevo, avevo l'obiettivo di fare il giornalista. Nella mia carriera mi inorgoglisce il fatto di aver provato cose innovative. Un esempio è 'Sotto l'erba', trasmissione che andava su TeleSicilia all'inizio degli anni Ottanta. Eravamo una bella squadra, con Salvatore Geraci. Un programma rivoluzionario con le telecamere e le interviste in campo e tante cose curiose che mostravamo durante la trasmissione".

Cosa caratterizzavano le tue radiocronache?

"Erano tempi in cui si stava affacciando un modo nuovo di 'fare' le partite. Molto 'fisico' direi. Per me erano cento minuti quasi consecutivi di stress fisico. Era quasi come se giocassi anche io a calcio. Concentrazione totale. Per esercitarmi durante la settimana mi registravo in qualunque fase della giornata. Anche quando ero al volante facevo la mia personale radiocronaca in mezzo al traffico e poi la riascoltavo. Credo di essere stato sempre serio, professionale, corretto. Sì, ero di parte ma non bluffavo sui contenuti".

Anche se in tanti ricordano quei lunghissimi secondi di illusione: "Gooooooooo, palo!". Una specie di beffa per chi credeva realmente che il Palermo avesse segnato

"Perché per me quel tiro era goool. Poi magari la palla finiva sul palo o andava fuori. Pensavo: 'Intanto prima ti faccio bollire due secondi, ti tengo appeso, poi dico che il Palermo non ha segnato'. Ma non bluffavo. Io sapevo che se in quel momento aumentavo il volume della voce c'erano a casa 300 mila persone che si alzavano sulla sedia. Ecco forse in questo consisteva il mio trucco emotivo. Alzavo la voce, era elettrizzante".

Com'erano le domeniche in cui facevi le radiocronache?

"La mia domenica tipo quando il Palermo giocava in trasferta era questa: sveglia all'alba, poi prendevo l'aereo alle 6 o alle 7. Facevo tutto in giornata. Arrivavo a Roma, poi tre ore di macchina per andare in qualche stadio campano o abruzzese. Radiocronaca, poi la partita finiva alle 16.30 circa. Scendevo in sala stampa, c'erano le interviste, scrivevo e con i gettoni telefonavo per dettare il pezzo. La sera tornavo a Palermo con la cassetta delle immagini della partita, me ne andavo in studio e doppiavo la telecronaca. Finivo di notte, era una roba massacrante".

Era un calcio pionieristico, chissà quanti aneddoti...

"Facevamo le trasferte con le trasmittenti. Andavo in certi stadi e il telefono non c'era. A volte mi è

capitato di fare la partita dai balconi. Citofonavo e entravo nelle case delle signore. Ad esempio a Cremona. In alcuni stadi le tribune stampa non ti consentivano di lavorare al 100%. A Giulianova una volta dovetti fare la radiocronaca dalla curva in mezzo ai tifosi locali. Il Palermo passò in vantaggio e urlai 'goooool' da dentro il giubbotto. Poi 'fortunatamente' perdemmo 3-1... In certi campi ci aspettavano alla fine della partita. Penso alle trasferte complicate in alcuni paesi campani o calabresi. Insomma, un inferno di varia natura".

Quando hai smesso di fare le radiocronache?

"Nel 2001, perché emersero dei problemi sui diritti radio per le emittenti private. E così decisi di tuffarmi nell'avventura con Processo in diretta su Trm. Un successo strepitoso. Si era creata una chimica molto bella. Tre ore di diretta, numeri pazzeschi. I dati Auditel dicevano che spesso toccavamo il mezzo milione di contatti. Lanciai in tv Massimo Minutella che era un personaggio radiofonico (insieme a Giancarlo Santaluna), il politico Carlo Vizzini mostrò la sua anima da tifoso sfegatato, c'era anche il grande Gigi Burruano oltre all'immancabile Salvatore Geraci".

Hai qualche erede?

"I tempi attuali sono troppo diversi. E' cambiato tutto. Dei telecronisti nazionali di adesso mi piace Pardo. Ha ritmo, competenza e si sa anche prendere in giro con ironia. Anche Trevisani è bravo. Mi piace pure Dario Massara, palermitano che lavora a Sky".

Qualche rimpianto?

"Fortunatamente non ho rimpianti. Ho scelto deliberatamente dove vivere, come vivere e nel posto in cui vivere. Ho fatto quello che volevo fare, mi sono divertito. Non ho nostalgia. La mia fortuna è stata quella di aver fatto tante esperienze con numerose testate televisive e cartacee trovando sempre nuovi stimoli. Sei anni a TeleSicilia, sei a TeleRegione, tre al Palermo come addetto stampa dal '91 al '94. Poi altri cinque a Tgs fino al '99, quindi Trm fino al 2007 e l'esperienza come capo ufficio stampa alla Regione terminata nel 2012. Poi mi sono tuffato nell'online. Diciamo che Trm fu una laurea professionale, insieme all'editore Rappa abbiamo stravolto i concetti classici della tv locale: i tg, per esempio, li abbiamo prodotti con gli schermi a sedici noni e con i titoli delle notizie che giravano sullo schermo. A quel tempo non lo faceva praticamente nessuno, seguimmo il modello americano e riuscimmo ad avere un impatto forte sui telespettatori".

La partita più bella?

"Non so. Di sicuro quel Perugia-Palermo 1-2 del 92-93 con vittoria decisiva per la B (gol di Serra e De Sensi) è stata la partita più sentita dai tifosi, ancora oggi c'è un video che gira sul web con una mia telecronaca posticcia".

Quella che ti ha dato più emozioni?

"Mi viene in mente Palermo-Lucchese, la finale di Coppa Italia di C del 1990. C'era il ritorno alla Favorita dopo due anni. Fu emozionante, era tutto nuovo e l'atmosfera era magica".

Il Palermo che ti è rimasto nel cuore?

"Quello del 1982. Piagnerelli, Volpecina, Pasciullo, Vailati, Di Cicco, Silipo, Gasperini, Lopez, De Rosa, De Stefanis, Montesano. Quel Palermo era fortissimo. Non andò in Serie A solo perché ebbe un piccolo calo nel girone di ritorno".

Potevi diventare un volto famoso a livello nazionale. Hai scelto di restare per sempre nella tua Palermo

"Una scelta d'amore per una città a cui sono sempre stato legato. Le mie scelte sono state dettate solo dalla passione e mai dai contratti. E se non avessi fatto questo, sarei diventato avvocato. Come voleva mio padre".