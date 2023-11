VIDEO | Claudia Gerini innamorata della Sicilia: "Una terra che lascia senza fiato, ogni volta è una scoperta"

L'attrice romana a Palermo per l'anteprima del film "Sicilian Holiday", una commedia romantica girata nell'Agrigentino con la regia di Michela Scolari, che racconta l'Isola per la sua cultura e i suoi colori, allontanando lo stereotipo della mafia di altre narrazioni cinematografiche. Vestirà i panni di Francesca, ex showgirl che sposa un imprenditore siciliano