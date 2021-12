Nasce l'Interact Palermo Montepellegrino, il club giovanile dell’omonimo Rotary

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È nato l'Interact Palermo Montepellegrino, il club giovanile dell’omonimo Rotary palermitano. È Clarissa Tamburello, palermitana, la prima presidente del sodalizio che nel corso della partecipata riunione ufficiale, presente il presidente della Commissione distrettuale per l’Interact del Rotary International Distretto 2110 Valter Longobardi, durante la quale è stata firmata la carta costitutiva, nel presentare i tantissimi soci, ha affermato: “il club che accoglie giovanissimi dai 12 a 18 anni guarda ai bisogni della comunità in cui operiamo con grande attenzione e, principalmente, grande disponibilità al servizio. Elementi questi davvero indispensabili per cambiare la nostra società.

"L’Interact, così come il Rotaract, ha le stesse finalità del Rotary, cioè – ha affermato Clarissa Tamburella - svolgere attività di service a favore della collettività e delle persone meno fortunate all’interno della società, oltre a sviluppare doti di leadership nei giovani che si apprestano a entrare nei vari campi professionali”. “Rotary, Rotaract e Interact sono espressione delle stesse volontà, solo con età diverse - ha sottolineato Vincenzo Termine, il delegato del Rotary Padrino che si occupa di Rotaract e Interact -. Giovani e adulti condividono valori e azioni volte a sostenere e ad aiutare la nostra complessa società, per sviluppare i buoni e sani valori del vivere e del convivere. Il Rotary sostiene iniziative di carattere locale, al servizio della comunità, ma anche iniziative di carattere globale, come la lotta contro la polio e l’aiuto alle missioni umanitarie”.

Il club di servizio Interact patrocinato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino nasce con lo scopo primario di rinsaldare i vincoli di amicizia, servire la comunità scolastica e cittadina e allargare i propri orizzonti svolgendo progetti di azione umanitaria e sociale pratici. Sono stati adottati Statuto e Regolamento ed eletti presidente e consiglio direttivo che risulta così costituito: Tiziano Candela (Segretario), Serena Colombarini (Vicepresidente), Giorgio Carioti (prefetto), Federico Massimo (Co-Prefetto), Martina Termini (Tesoriere), Ludovica Candela (consigliere), Aurora Chilá (consigliere), e i soci Ilaria Maniaci e Federico Giada. “Un vero successo che ha inorgoglito tutti. Fondare l'Interact, per un ex Interactiano come me, è la concretizzazione di un progetto. L'azione farsi attualizzazione: coinvolgere amici, alunni, dirigenti scolastici. Poi riunirli, farne assaporare la grandezza, fare in modo che gustino la libertà della loro azione e la prospettiva del loro servizio. Poi formalizzare il progetto, coinvolgere il Distretto col governatore Prof. Gaetano De Bernardis e il presidente della Commissione Distrettuale per l'Interact dott. Valter Longobardi , richiedere, attraverso loro, la Carta, contattare Zurigo. Solo due mesi, però, per completare questa grande famiglia. A tutti questi ragazzi dico grazie per avermi permesso di completare questo progetto” ha commentato Antonio Fundarò, presidente del Club Palermo Montepellegrino.

L’Interact è un programma del Rotary International rivolto agli adolescenti fino ai 18 anni e può essere a base scolastica o comunitaria e si caratterizza per offrire ai giovani soci l’opportunità di partecipare a una rete internazionale di coetanei dediti alla promozione di valori e iniziative comunitarie, promuovendo il senso di responsabilità individuale e verso il prossimo e il rispetto dei diritti altrui, sviluppando talenti e abilità personali e favorendo la conoscenza e la comprensione degli affari locali, nazionali e internazionali. Esprime evidente soddisfazione il presidente della Commissione Distrettuale Rotary per l’Interact del Distretto 2110 Sicilia Malta, il dott. Valter Longobardi: “con la nascita dell’Interact, in questo caso specifico e ogni volta che ne nasce uno, completiamo la famiglia rotariana”. “Sono convinto – conclude Longobardi – che da questo Interact usciranno ottimi futuri cittadini, professionisti e rotariani”. “E’ una importante opportunità – aggiunge la dirigente scolastica dell’ICS “Francesco Riso” dott.ssa Anna Maria Tarallo” presente all’evento – questa offertaci per consentire ai nostri studenti di affrontare una nuova esperienza di formazione e azione pratica a servizio della intera comunità scolastica e della cittadinanza”. Il club neonato ha partecipato alla Seconda Assemblea Distrettuale, svoltasi a Piazza Armerina, durante la quale, dopo la qualificazione, è intervenuta la neopresidente Clarissa Tamburello.