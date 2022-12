"Sintesi di colori", l'opera di Maurilio Catalano splende in via Libertà per le festività natalizie

Ieri alle 19 - per la vigilia dell’Immacolata - sul balcone dell’Agenzia Generali Palermo Mare in via Libertà (Palermo) è stata accesa un’installazione del Maestro Maurilio Catalano. L’ "opera luminosa", visibile dalla strada, è un omaggio al grande artista scomparso lo scorso 21 ottobre e allo stesso tempo un simbolo augurale per un anno luminoso non solo per Palermo ma per la sua amata Sicilia.

Sintesi di colori - questo il titolo dell’opera che è alta sei metri - sarà esposta fino alla fine delle festività natalizie e testimonia come l’arte travalichi i limiti fisici e temporali continuando a far vivere i grandi artisti. Maurilio Catalano è stato, e per sempre sarà, l’ambasciatore artistico della Sicilia nel mondo. Una Sicilia ricca di colori, intensa, allegra e attrattiva. Una Sicilia mai in ginocchio ma protagonista della scena con il suo mare, le sue barche, il suo sole, le sue fiocine e il blu intenso vibrante che solo Maurilio Catalano sapeva creare.

"Abbiamo accolto con gioia - dicono Chiara e Roberta Catalano - l’invito di Mimmo Pangallo ad esporre l’installazione luminosa realizzata da nostro padre, per renderla fruibile a tutti i cittadini e illuminare coi suoi colori, ancora una volta, la sua amata Palermo".

"Maurilio Catalano - dice Mimmo Pangallo - non era un Uomo come tutti gli altri. Ha rappresentato un ponte tra la storica tradizione dei grandi siciliani e le nuove generazioni che lo considerano uno dei più importanti Artisti, la cui immagine é conosciuta in italia e all’estero come icona di sicilianità".