"Insieme per i senzatetto e le famiglie bisognose" dona generi alimentari a sei parrocchie

Si è tenuta al supermercato Decò della famiglia Guglielmino di via Pitrè, in Palermo, una importante raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose di alcune parrocchie. Durante l'edizione "Insieme per i senzatetto e le famiglie bisognose", voluta e organizzata dal Rotary Club Palermo Montepellegrino presieduto da Antonio Fundarò, si sono succeduti più soci volontari, che identificati da apposite pettorine hanno sensibilizzato i clienti e hanno stoccato e stoccheranno i prodotti, dopo la donazione, a favore di alcune parrocchie, consci del fatto che “…nel vedere un mendicante seminudo patire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l’altra metà; subito il cielo si schiarì e la temperatura di fece più mite…”.

Grande soddisfazione alla fine della faticosa giornata in cui sono stati raccolti più di 40 scatoloni e più di 1000 chilogrammi di generi alimentari che saranno distribuiti a 6 parrocchie: la Basilica della Santissima Trinità del Cancelliere, la Parrocchia di San Gabriele, la Parrocchia Madonna del Soccorso, la Parrocchia Ecce Homo dell’Uditore, tutte di Palermo, l’Abazia di San Martino delle Scale di Monreale e la Chiesa Madre “Maria Assunta” di Alcamo. Un'iniziativa di solidarietà che ha conquistato la fiducia dell'affezionata clientela del punto vendita Decò della socia del Club Maria Cimino e nonostante le difficoltà economiche anche collegate alla pandemia, il risultato di generi alimentari raccolti è strepitoso ed ogni più rosea aspettativa, anche in ragione della terribile giornata piovosa e fredda. Risultato conseguito anche grazie anche alla finalità caritativa a favore proprio dei nuclei famigliari indigenti e che si inserisce nel grande progetto rotariano del Club Palermo Montepellegrino “Briciole di salute rotariana” voluta dal presidente Antonio Fundarò.

"Un grande momento di solidarietà che darà ossigeno a chi, a causa della pandemia e della crisi economica, ha perso il lavoro e, conseguentemente, anche la serenità: grazie a quanto donato, con affetto, il futuro sembrerà meno incerto e forse più sereno. Ce lo auguriamo di cuore», ha ribadito Antonio Fundarò, presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino. «Siamo contenti, la raccolta è andata bene – spiega Antonio Fundarò –. Un grazie particolare va a tutti i cittadini, che hanno donato con generosità tanti prodotti, sia alimentari che per la prima infanzia, a supporto delle famiglie in difficoltà. E ovviamente grazie ai soci che, volontariamente, sono stati presenti nel punto vendita Decò della nostra socia, a coloro che si sono occupati del trasporto, e al supermercato, nonché a tutto lo splendido e cortesissimo personale, che ci hanno ospitato". “Iniziative del genere sono la testimonianza tangibile di quanto il servizio possa davvero essere utile alle comunità e ai territori nei quali operiamo” ha concluso Antonio Fundarò.