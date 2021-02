"Innamorarsi dell'arte": via al contest online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aics Palermo e la Piccola Accademia dei Talenti ASDC lanciano la 1° Edizione del contest online: "Innamorarsi dell'arte", ideato da Simona D'Angelo. Il blocco delle attività socio ricreative e sportive ha rallentato le nostre attività ma non le nostre idee. Il contest prende vita dalla necessità di avvicinarci e di stimolarci nuovamente, di ritornare ad apprezzare ciò che ci circonda. Quale miglior mezzo dell'arte per esprimere l'AMORE verso lo sport, il teatro, la musica, ect. Contribuisci anche tu. La partecipazione è gratuita! Puoi scaricare regolamento e la scheda di iscrizione al seguente link: https://tinyurl.com/rdax2mxu Leggi attentamente il regolamento e invia la tua scheda di iscrizione unitamente al file video, pdf o jpeg della tua candidatura tramite whatsapp al 327 681 8872.

Hai tempo fino alle ore 16 del 12 Febbraio. Le categorie sono: Junior (6-12 anni) Teenager (13-16 anni) Young (17-25 anni) Senior (26 anni in poi) Si può partecipare nei seguenti settori: Spettacolo (Danza, Recitazione, Musica, Canto, Arte varia) Letterario (Poesia, Racconto) Arti figurative (Pittura, Disegno, Fotografia, Make Up Artist) Gli elaborati verranno valutati da una commissione composta da: Simona D'Angelo, direttore artistico della Piccola Accademia dei Talenti, Regista Drammaturga e Coreografa. Avv. Maria Giuseppa Cassenti, Presidente AICS Palermo Angelo Sicilia, Regista Claudio Di Gesù, conduttore della trasmissione Botta e Risposta Massimo Benenato, Scrittore Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio Carlo Valenti, editore di Feel Rouge TV La proclamazione dei vincitori sarà il 14 Febbraio. i vincitori per ogni categoria verranno premiati con una targa e un kit con materiale sportivo.