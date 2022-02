Iniziano le riprese del film sugli "Spaccaossa", tra gli attori Vincenzo Pirrotta e Luigi Lo Cascio

Sono iniziate a Palermo le riprese del film Spaccaossa diretto dal regista Vincenzo Pirrotta, che è anche l’attore protagonista. Spaccaossa è un lungometraggio ispirato a una storia vera, accaduta negli anni scorsi a Palermo.

In un vecchio magazzino, alla periferia del capoluogo siciliano un gruppo di persone frantuma con un trolley pieno di pesi da palestra braccia e gambe. Un'improvvisata organizzazione criminale che, dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi di cui solo una minima parte va alle vittime. Una storia miserabile e disperata che avrà diversi sviluppi e colpi di scena…

Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti de lo Spaccaossa Selene Caramazza, Rory Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Maziar Firouzi, Filippo Luna. Scritto da Vincenzo Pirrotta e Ignazio Rosato, direttore della fotografia Daniele Ciprì, scenografo Lino Fiorito, costumi di Luca Costigliolo. Il film prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con Rai Cinema, sarà girato per 5 settimane a Palermo.

Ecco le strade interessate

Iniziata venerdì 11 febbraio in un palazzo di via Sammartino, la lavorazione della pellicola proseguirà nei prossimi giorni. Dal 14 al 23 febbraio, come si legge in un'ordinanza del Comune, sono previste limitazioni temporanee al traffico per consentire le riprese nelle seguenti strade: via La Masa, tra via Collegio di Maria e via Benedetto Gravina; via Fiammetta, tra via Collegio di Maria e via dello Speziale; piazza Kalsa; via Tenente Giovanni Ingrao, tra via Goethe e via Mario Cutelli; via Goethe; via dell'Airone, tra via Enrico Ragusa e via Alcione; via Enrico Ragusa, tra via dell'Airone e via del Pellicano; via del Cigno, tra via dell'Airone e viale Regione Siciliana.