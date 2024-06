Infiorata di Castelbuono, successo per l'evento che ha trasformato via Sant'Anna in un tappeto di fiori

Il weekend appena passato ha ospitato a Castelbuono in un tripudio di colori e profumi la sedicesima edizione dell’infiorata castelbuonese. Tantissimi i visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno raggiunto la cittadina madonita per il tradizionale appuntamento. Tanti gli appuntamenti nei tre giorni di festa tra un mix di storia, arte e cultura, con momenti di promozione, di valorizzazione e degustazione di prodotti tipici del territorio grazie all’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale dell’Agricoltura. Non sono mancate mostre, spettacoli musicali, sfilate di gruppi folk, animazioni per bambini, performance di artisti di strada, visite guidate, sfilate di cortei storici, esibizioni di musici e sbandieratori.

Durante la "lunga notte dell'infiorata” i maestri infioratori dell’associazione culturale PromoMadonie Sicilia, le associazioni locali e le scolaresche hanno realizzato in via Sant’Anna un lunghissimo e profumato tappeto floreale composto dai variopinti bozzetti dedicati quest’anno alla "Sicilia dei Florio", trasformando la strada, come ormai avviene da sedici anni, in un grande cantiere a cielo aperto fino alle prime luci dell’alba per la realizzazione dei bozzetti floreali. Un momento a cui hanno preso parte centinaia di persone tra addetti ai lavori e visitatori che si sono lasciati coinvolgere e trasportare dalla creatività e dall’entusiasmo dell’infiorata, che altro non è che la festa di un’intera comunità orgogliosa della propria cultura e delle proprie radici.

La musica popolare della tradizione siciliana e i coreografici balli del gruppo folk “I Burgisi” di Marsala hanno fatto da coreografia all’infiorata di via Sant’Anna, dopo l’inaugurazione e la benedizione dell’infiorata da parte di monsignor Santino Di Gangi, alla presenza delle autorità e dinanzi a un numeroso pubblico che ha ballato per tuttala serata. Sul palco di piazza Castello si sono esibiti gli Hmora, gruppo musicale proveniente della Valle dei Templi, seguiti dal gruppo “I 40 che ballano i 90”.

Domenica invece si è svolta la rievocazione del “Gran corteo storico dei Ventimiglia” con la partecipazione di centinaia di figuranti appartenenti alle delegazioni dei cortei storici di Sicilia, con la partecipazione dei gruppi di sbandieratori, musici e tamburi che hanno attraversato il centro storico medievale gremito di pubblico per poi raggiungere piazza Castello dove si sono esibiti alla conquista del trofeo della Regione Siciliana “Gran premio del Mediterraneo” assegnato ai musici e sbandieratori Comitato quartiere Monte Mira di piazza Armerina dalla giuria presieduta da Rosalinda Lucido dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e composta dal commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, dall’assessore al Turismo del Comune di Castelbuono Dario Guarcello, dalla dirigente scolastica Antonella Cancila, da Mariaenza Puccia, presidente del Museo Civico, e da Lia Romè.