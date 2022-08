"Indemin nesc?" dei Kalaat dedicata alla memoria di Roberto Sottile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Indemin Nesc?” il nuovo singolo dei Kalaat dedicato a Roberto Sottile Esattamente a un anno dalla precoce e improvvisa dipartita del docente di linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo Roberto Sottile, il quartetto folk-rock caltavuturese ha pubblicato un brano dedicato alla sua memoria. I Kalaat hanno arrangiato un brano degli “Hemera”, gruppo capitanato proprio da Roberto Sottile alla voce insieme a Francesco Giardina e Alessandro Capizzi alle chitarre, Piero Monteleone al basso e Domenico Inguaggiato alla batteria. Il professore scrisse il testo di “Indemin Nesc?” (lingua amarica che significa “Come stai?”) durante il suo dottorato in Africa per sensibilizzare sulla sottomissione della donna africana e sulle terribili pratiche a cui viene sottoposta (come l’infibulazione). Donna africana che appare nella copertina del singolo lanciato oggi dalla band e realizzata da Lisa Benvissuto, studentessa caltavuturese dell’Accademia delle Belle Arti. Il video della canzone sarà presentato la sera del 7 agosto 2022 in una cornice spettacolare quale è il Dedalo Festival di Caltabellotta e sarà disponibile sul canale YouTube (raggiungibile tramite questo link https://youtu.be/dAHyDY7YNpY) e nella pagina Facebook dei Kalaat (raggiungibile tramite quest’altro link https://www.facebook.com/kalaatband) a partire dalle ore 21.30 di oggi.