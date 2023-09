Incontro tra Cesfat e Formamentis: un dialogo costruttivo tra formazione e legalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi il Criminologo Investigativo e Sociologo Forense Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD Presidente Ans Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Sicilia e Direttore del Laboratorio Cesfat Ans di Criminologia e Sociologia Forense Avv. Cav. Lucio Torcivia ha incontrato il Dott. Vincenzo Russo,Direttore Formamentis Centro Studi, Scuola Universitaria, sede anche dell’Universita’ E Campus e Pegaso presso la splendida cornice della sede e degli uffici di via Messina a Palermo.

È stato un incontro culturale voluto dall’amico comune, il Giurista dott. Giuseppe Giocaliero, che ha pensato bene di creare sinergie tra le due grandi realtà che si occupano, tra le altre cose di Formazione e Legalità. Si è parlato di percorsi universitari, di corsi di alta specializzazione per civili e delle Forze dell’Ordine. Il Prof. Torcivia ha ricevuto una targa da parte del dott. Russo e il dott. Russo una pergamena del Cesfat per l’impegno nella Formazione. A fine incontro i due Direttori hanno preso l’impegno di rivedersi per programmare dei corsi nel prossimo futuro.