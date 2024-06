Il Rotaract club Palermo alla scuola Ics Sperone-Pertini per un incontro sulla legalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono stati i cori dei giovani studenti della scuola Ics Sperone-Pertini ad aprire l’incontro incentrato sull’importanza della legalità e dell’arte svoltosi giorno 24/05/2024, organizzato dal Rotaract Club Palermo. Nel corso dell’evento si è dato spazio a tematiche importanti con due relatori di eccezione: Cinzia Calandrino, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia e l’attore palermitano Vincenzo Ferrera, noto per aver preso parte a serie televisive di grande successo.

Il dibattito, organizzato come un vero e proprio talk, si è sviluppato attraverso gli interventi dei relatori e la mediazione del presidente del Rotaract Club Palermo, l’Ing. Federica Ventura. Presenti in aula anche alcuni soci del Rotaract club Palermo. A dare il via un breve intervento del Dirigente Scolastico dell’istituto, la Prof.ssa Antonella Di Bartolo, che ha introdotto al tema dell’educazione alla legalità. Grazie agli interventi puntuali di Cinzia Calandrino e dell’attore Vincenzo Ferrera, che hanno condiviso le proprie esperienze personali con gli studenti presenti in aula, è stato centrato il focus dell’incontro: l’importanza di parlare di legalità, di operare scelte coraggiose che traccino percorsi retti, di vedere l’arte come una valida alternativa di vita. L’evento si è concluso con un ampio spazio dedicato alle domande e agli interventi degli studenti dell'istituto.