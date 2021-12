Incontro fra generazioni "Il buccellato”, racconto di tradizioni familiari ad Altavilla Milicia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” Gianfranco Marotta, per mezzo dell’Ufficio Comunicazione della Cooperativa, rende noto che la Cooperativa, l’Associazione “Arcobaleno ODV i colori della vita” ed il Comune di Altavilla Milicia nella persona del Sindaco, il Dott. Giuseppe Virga ed il Vicesindaco Maria Rita Lazzara in data 18 dicembre 2021, presso l’aula consiliare “Calogero Zucchetto” del Comune di Altavilla Milicia, hanno presentato il progetto “Incontro fra generazioni “Il buccellato”, racconto di tradizioni familiari” che si svolgerà il 27 e 29 dicembre p.v. presso l’Istituto “Figlie della Croce” in via Loreto n. 250 ad Altavilla Milicia.

Il progetto prevede attività di laboratorio che vedranno la partecipazione di anziani e minori (frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria) per la condivisione, conoscenza e trasmissione alle nuove generazioni delle tradizioni e delle consuetudini della cultura siciliana. La Cooperativa ringrazia il Comune di Altavilla Milicia e l’Associazione “Arcobaleno Odv i colori della vita” per la collaborazione.