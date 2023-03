"Incontriamoci!": dialogo di sostegno alla genitorialità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 29 marzo 2023 si terrà, presso i locali Museo ex chiesa San Mattia ai Crociferi sita in via Torremuzza 18/B, un incontro che ha come oggetto il sostegno alla genitorialità e l’analisi di stili educativi funzionali e non. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: - Sentire, percepire e ascoltare - Vivere insieme - Gestire le nostre emozioni - Vite parallele genitori/figli - Senso di colpa genitoriale - Come punire e recuperare - Contratto comportamentale All’evento parteciperanno i seguenti professionisti: dottoressa Annamaria La Corte, dottoressa Roberta Italiano, dottoressa Natalie di Matteo, dottoressa Loreta Lipari, dottor Leandro Lago. L’incontro sarà totalmente gratuito, organizzato da Elle ABA Palermo, in collaborazione con il comune di Palermo.