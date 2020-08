"Sette isole in sette giorni", la blogger palermitana Giuliana Piazzese alla scoperta delle Eolie

Sette giorni tra le sette isole Eolie per scoprire, e far scoprire, il volto più autentico e vero di queste isole, un viaggio “esperienziale”, per conoscere chi quei luoghi li vive 365 giorni all’anno, con chi ha mollato tutto per vivere di terra, mare e vento. La blogger palermitana Giuliana Piazzese di Inciampando (blog e canali social con una community di circa 12mila followers) imbraccia il suo zaino e, dopo il successo di “Inciampando in Sicilia, il tour”, organizzato subito dopo la quarantena per contribuire al rilancio dell'economia locale e del turismo supportato da vari sponsor, riparte con il viaggio/progetto "Sette isole in sette giorni, Inciampando alle Eolie con birra Kimiya", anche questa avventura riceva il patrocinio gratuito dell'assessorato regionale ai Beni culturali e l’Identità siciliana.



Questa volta il tour prevede che Giuliana parta da sola e che vada alla scoperta delle Eolie grazie a un unico sponsor: Birra Kimiya, la birra artigianale interamente prodotta in Sicilia che crede profondamente nella modalità di racconto social di Inciampando con le stories su Instagram, post, video e articoli sul blog, e per questo ha deciso di investire finanziando completamente quest'altro progetto che prevede che Giuliana vada a incontrare i contadini delle isole, i pescatori che la porteranno alla scoperta di calette e scorci naturalistici incontaminati ma anche della mondanità di Panarea o Lipari e dei loro angoli nascosti da cartolina.



Un viaggio di sette giorni per sette isole, in cui Giuliana, che farà base a Vulcano, ogni giorno si sposterà in un'isola diversa e ne scoprirà i segreti e la vocazione e li condividerà, raccontandoli, alla sua community sui suoi canali che ad oggi registrano più di dodicimila followers e in più anche sui canali di Birra Kimiya, per un totale di sedicimila followers. L’estate in Sicilia non finisce ad agosto e per questo è nato il progetto e con l'idea di promuovere la destagionalizzazione delle vacanze perché non è necessario partire ad agosto ma si può anche in autunno per scoprire le isole Eolie (e più in generale la Sicilia) in periodi di bassa stagione, quando il clima è più benevolo e le isole mostrano la loro vera natura selvaggia e ribelle. Giuliana partirà il 26 agosto e per sette giorni farà base a Vulcano, da lì ogni giorno si sposterà con aliscafi, biciclette, scooter e barche tra le altre isole dell’arcipelago delle Eolie. Per seguire il viaggio basterà andare sui canali Instagram e Facebook di Birra Kimiya o di Inciampando.



Alessandro Dioguardi e Francesco Tranchina, founder di Birra Kimiya, birra artigianale interamente prodotta in Sicilia, si sono appassionati moltissimo alla prima edizione di "Inciampando in Sicilia, il tour" ed essendo fortemente legati alle isole Eolie hanno deciso di proporre a Giuliana questo progetto di “7 Isole in 7 Giorni” mettendo a disposizione anche i loro canali per dare più luce e voce possibile alle terre eoliane e ai suoi abitanti, soprattutto a chi come loro fa impresa anche in questo momento difficile. Birra Kimiya nasce in Sicilia, qui cresce e investe nel territorio portando le sue origini sicule ovunque, persino a Berlino - patria della birra da sempre. Ha ricevuto diversi riconoscimenti che la fanno diventare una delle nostre eccellenze a livello internazionale. Alessandro e Francesco portano avanti tradizione e innovazione da più di 4 anni e sono stati i primi a credere nel progetto di promozione turistica del territorio in atto da Giugno, e totalmente selfmade, di Giuliana Piazzese ed Elisa Di Giovanni di Inciampando.



Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana: "Viaggiare da un'Isola per le isole. Scoprirne l'essenza, il fuoco vulcanico, la potenza degli elementi, raccontare questa esperienza attraverso i più moderni mezzi della comunicazione, con in spalla uno zaino e nel cuore il desiderio di ignoto di un viaggiatore. Questo, lo spirito della nuova impresa di Giuliana, alla scoperta delle Eolie, meravigliose e ammalianti isole, espressione dell'essenza più profonda della nostra Sicilia. Identità Siciliana è anche questo spirito di libertà, con il quale è possibile accostarsi ai luoghi per trarne nutrimento e raccontarne la peculiarità e l'intensità"



"Durante il tour - dice Alessandro Dioguardi di birra Kimiya - non ci siamo persi una diretta o una stories, abbiamo cercato di supportarle nell’organizzazione facendo anche il tifo da lontano. Quando il tour è finito, con Francesco Tranchina e Giuliana Piazzese, ci siamo detti che era il momento di far scoprire anche le “Isole nell’Isola” e quindi è venuto fuori qualcosa che è esattamente un mix di tradizione e innovazione: raccontare tutto attraverso i canali digitali, non partecipando come semplici sponsor ma credendo così tanto nel progetto da dare tutto in consegna a Giuliana per una settimana! Vogliamo essere un “megafono” per questi posti meravigliosi che meritano assolutamente di essere visitati anche durante i periodi che ci accompagnano dolcemente all’autunno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono abituata a viaggiare in solitaria - dice Giuliana - non lo faccio da tempo per colpa del Covid, e ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Il fatto che un’azienda come Birra Kimiya abbia deciso non solo di supportare il progetto come sponsor ma proprio di scendere in “prima linea” e fidarsi di me e del fatto che sarò io a raccontare a nome loro è una cosa che mi riempie di orgoglio. Sarà una bella responsabilità, come quando con Elisa abbiamo raccontato la Sicilia ai siciliani e a tutta la community di Inciampando. Alcune isole le conosco, altre non le ho mai viste quindi sarà una continua scoperta anche per me. E come ho già detto a Giugno, non dovete seguirci, dovete venire con noi!".