Inaugurata a Ustica la "stanza del mare"

Lo scorso lunedì a Ustica è stata inaugurata la "Stanza del mare", luogo dove è possibile immergersi tra i fondali del meraviglioso mare di Ustica. Con la presenza del sindaco e dell’amministrazione abbiamo dato via a un progetto fortemente voluto dal direttore dell Amp Davide Bruno. All’inaugurazione ha partecipato l’artista dama pittrice con le dita realizzando una tela d’Iran un estemporanea, che rappresenta il mare e i fondali di Ustica Tela che ha donato all’amministrazione che potrete trovare all’interno della stanza del mare. Sarà possibile visitare la stanza del mare che rimarrà aperta attrazione per i turisti tutte le sere dalle 21 in poi a Ustica Dama.