A Ustica si inaugura la "Stanza del mare"

Un luogo dedicato alla divulgazione scientifica, alla promozione e tutela del patrimonio sommerso dell’isola di Ustica. Un luogo in cui grandi e piccini potranno imparare attraverso il divertimento; l’infoedutainment sarà il filo conduttore di questo nuovo luogo – non luogo. La Stanza del Mare, consentirà ai visitatori di “immergersi” nella realtà virtuale di un tuffo in area marina attraverso la visione con oculus in alta risoluzione, un maxi schermo con proiezioni in 8k ed un sistema in dolby surround consentiranno di vivere i fondali di Ustica in maniera totalizzante ed emozionante. La presenza del nuovo Centro di Educazione Ambientale CEA consentirà di fare divulgazione scientifica partendo dalle generazioni più piccole, conoscere il mare con le sue bellezze, la pesca artigianale con le sue attrezzature non invasive, le tradizioni marinare con racconti e aneddoti, i pescatori veri guardiani del mare come custodi di tradizioni secolari.

L'inaugurazione si terrà martedì 16 luglio p.v. alle ore 21.30 presso la sede del Municipio vecchio in piazza Cap. Vito Longo. L’evento vedrà la partecipazione di Dama Maria D’Amico guest artist della serata, che ha scelto Ustica sua l’isola del cuore. Il suo motto mente cuore dita non usa pennelli ma soltanto le sue mani che per dare vita ai suoi sentimenti usa il blu intenso del mare, l'azzurro mistico del cielo, l'oro brillante del sole, perché l'arte coglie la bellezza nelle sfumature dell'esistenza. La Stanza del Mare è stata realizzata con i fondi Interreg V-A Italia-Malta Progetto Corallo e il Cea con fondi nell’ambito del Progetto Amppa Aree Marine Protette e Pesca Artigianale.

Grazie ad un altro progetto CapSen Har, l’Amp Isola di Ustica è stata beneficiaria di kit divulgativi per fare divulgazione scientifica attraverso il divertimento secondo la logica del Citizen Science. Si inaugura un luogo unico in cui per la cittadinanza sarà possibile vivere una esperienza immersiva virtuale e coinvolgente. Oltre ai rappresentanti istituzionali e le autorità militari, sarà presente anche Arpa Sicilia con il direttore regionale Vincenzo Infantino e Ignazio Cammalleri.