Inaugurato il parco giochi dedicato a Claudio Domino: "Così non dimenticheremo mai questa storia"

Un parco giochi inclusivo, senza barriere. Un luogo dove tutti i bambini possono giocare insieme senza differenze. Ha aperto ieri il parco dedicato a Claudio Domino, giovane vita spezzata dalla mafia, a soli 11 anni, mentre giocava a pallone per strada a Palermo. L'inaugurazione, tra animazione, bolle di sapone e zucchero filato, è avvenuto alla presenza del sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e dei genitori del piccolo.

Il parco giochi, che si trova in via Leonardo Sciascia, servirà da spazio di aggregazione, inclusione e crescita dove tutti i bambini saranno protagonisti, realizzato per abbattere barriere e ricordare che la disabilità è una condizione che non deve limitare i diritti di nessuno. "Questo è un parco giochi che non nasce semplicemente per ricordare Claudio - spiega durante il taglio del nastro il sindaco - serve anche per ricordare che forse ci sono responsabili che ancora sono in libertà. Una comunità che ha abbracciato questa storia farà di tutto affinché l'attenzione su questo fatto possa rimanere alto".