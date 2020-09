Tutte le sfumature del piacere e del sesso, in via Marche nasce una nuova boutique erotica

Un piccolo spazio, appena otto metri quadri, ma con tutte le sfaccettature del piacere: letterarie, artistiche, saggistiche e anche più... pratiche, con la vendita di sex toys, cosmetici e accessori. Non un sexy shop, ma una boutique erotica dove ci sarà modo anche di seguire corsi di seduzione e di discutere di sessualità, di esplorare il mondo dei sensi e della passionalità. E' un progetto innovativo (e audace) quello di Cinzia Orabona, titolare della boutique, che si chiamerà "Facsimile", ma anche dell'enoteca letteraria Prospero di via Marche, dove mercoledì alle 21 sarà inaugurata.

Nelle librerie di Palermo non mancano i titoli dedicati alla narrativa erotica, ma "Facsimile" vuole andare oltre, osare. "Quando mi chiedono perché ho deciso di dare vita a una boutique erotica - spiega Orabona - la risposta è semplice per me: perché a Palermo un posto così non c’era, perché quello che è assolutamente normale in tutte le altre città europee da noi è ancora un tabù. Non trovo giusto che per comprare un giocattolo per il piacere, le donne – ma chiunque in realtà – debbano sentirsi a disagio andando nei sexy shop tradizionali. Quello che ho intenzione di costruire è una nuova dimensione della sessualità e mi rivolgo a donne, uomini e coppie che hanno voglia di spingersi un po’ più in là senza sentirsi giudicati nemmeno per un momento".

"Facsimile" sarà uno spazio indipendente rispetto all'enoteca, sempre per evitare imbarazzi ai clienti. All'interno ci sarà una piccola libreria dove si potranno trovare volumi, sia nuovi che usati (saggi sulla sessualità, narrativa erotica, cataloghi d'arte e fumetti a tema). Ma saranno organizzati anche incontri sui temi legati all'eros.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì sera, per l'inaugurazione, è previsto un live del controtenore Giuseppe Montagno, accompagnato al piano da Giambartolo Porretta, e la rappresentazione in voce femminile di "Vedrò con mio diletto", arie barocche con versi di languore in musica. Gli sponsor della serata saranno Etna Gin e Sikulus. Chiunque volesse partecipare dovrà usare obbligatoriamente la mascherina e l'accesso alla boutique sarà permesso soltanto a due persone alla volta.