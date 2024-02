"In clinica psichiatrica c'è il glicine fiorito", la giornalista Barbara Giangravè racconta la salute mentale in un libro

La scelta di condividere un'esperienza personale, senza il timore di mostrare la fragilità, anche per aiutare gli altri a non avere paura e imparare che chiedere aiuto non è un atto di debolezza. C'è anche questo messaggio nel secondo libro di Barbara Giangravè - "In clinica psichiatrica c'è il glicine fiorito", edito da Fides - che racconta la "salute mentale". Giangravè, giornalista e scrittrice nata a Palermo e originaria di Palazzolo Acreide nel Siracusano, si è trovata ad affrontare il proprio stato di depressione ricoverata in una clinica dal 30 marzo al 3 maggio 2022.

"Questo romanzo se così si può definire - scrive l'autrice in appendice al volume - nasce da un disturbo psicologico non meglio indicato, se non con il termine onnicomprensivo di depressione". Il libro, tra le altre cose, si è classificato secondo al Premio Letterario Giornalistico "Nadia Toffa" (https://nadiatoffa.wordpress.com/), ed è in gara al Premio Letterario Nazionale "Tre Colori": (https://www.inventaunfilm.it/tre-colori/news1-6). "Ho assunto e assumo psicofarmaci, come molte persone, che hanno il merito di regolare l'equilibrio della mia mente e di non farmi dipendere sempre dalla presenza di un familiare o di un amico", confessa ancora l'autrice.

Giangravè sottolinea che la salute mentale è un argomento di cui non si parla abbastanza: "Non ci si vergogna di raccontare di avere un tumore tanto quanto ci si vergogna di dire a qualcuno di avere bisogno di aiuto, di non volere rimanere da soli, di non avere il pieno controllo della propria mente". Dal 1978 i manicomi in Italia non esistono più però, racconta Giangravè in un capitolo, c'è ancora tanto da fare: "Oggi i manicomi si chiamano cliniche psichiatriche o case di cura, ma le strutture che ho conosciuto io lasciano tutte piuttosto a desiderare, sia dal punto di vista degli edifici esterni che dal punto di vista dell'ordine e della pulizia interni. I pazienti, i nuovi matti, condividono stanze divise per sesso, ma si trovano in reparti misti, composti sia da uomini che da donne. Non ci sono molte differenze tra noi, se non per età, ceto sociale o istruzione. Una volta entrati qui, però, perdiamo tutti la nostra dignità di persone - conclude l'autrice - e diventiamo riconoscibili solo dai numeri delle nostre stanze, mentre vaghiamo in pigiama, senza una meta, per i corridoi".