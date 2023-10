Magnate giapponese sceglie Palermo per il suo compleanno, Kaoru Nakajima riserva teatri e alberghi di lusso

Ha scelto Palermo per trascorrere il suo compleanno, assistendo ad alcuni spettacoli privati nei teatri Politeama e Massimo e alloggiando nelle lussuose camere di Villa Igiea e dell'Hotel delle Palme. E' previsto per il prossimo 3 novembre l'arrivo di Kaoru Nakajima, imprenditore giapponese che compirà 73 anni nel capoluogo siciliano. L'industriale asiatico ha "bloccato" gli alberghi per i suoi 1.400 ospiti con le formula del buyout, riservando quindi interamente le strutture per garantire a se stesso e agli altri la massima privacy.

Per tre giorni saranno dunque previsti diversi eventi, privati e su invito, nei più noti teatri palermitani: uno spettacolo al Politeama, il 3 novembre, e un doppio spettacolo al Teatro Massimo il 5 novembre. Tre giornate di festa che, secondo indiscrezioni, erano state organizzate per il 2020 prima di essere rinviate a causa della pandemia. Per il resto vige il massimo riserbo sugli spostamenti dell'industriale e sul programma previsto per il magnate e i suoi ospiti.

In Giappone Nakajima-san (foto in basso), socio fondatore del gruppo Amway che produce articoli per la bellezza e la casa, è considerato un imprenditore di grande successo che è stato capace di costruire, a partire dal 1987, un impero con un totale di 750 mila linee di produzione.