Prende in giro commessa palermitana che non conosce la storia del negozio: bufera social su Imen Jane

L'influencer è in città insieme all'amica e collega Francesca Mapelli per partecipare ad una iniziativa organizzata dall'associazione Plastic free, in spiaggia. L'episodio raccontato su Instagram non è piaciuto al popolo del web

Social infuocati per uno scivolone di Imen Jane. L'influencer e fondatrice di Will Italia, con oltre 350 mila followers, si trova a Palermo per partecipare nel pomeriggio ad una giornata di raccolta della plastica, organizzata dall'associazione Plastic free, in spiaggia. A raccontarlo, in una storia su Instagram, è lei stessa. Stamattina era all'Addaura, insieme all'amica e collega Francesca Mapelli, quando ha deciso di riprenderla mentre raccontava al proprietario del lido il suo "spiacevole" incontro con una commessa, "colpevole" di non conoscere la storia del negozio (ndr: il nome non è stato reso noto) per cui lavora.

"La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica", si legge nel testo che accompagna le immagini che stanno facendo il giro del web. Nel video si sente anche Mapelli dire: "Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompicoglioni". Poi le due amiche su danno il cinque. Una scenetta che non è piaciuta al popolo del web che l'ha trovata di cattivo gusto e offensiva nei confronti della lavoratrice.

L'influencer stasera lascerà Palermo dove però conta di tornare presto "perchè ci sono tante cose belle da fare e da mangiare". Jane confessa di aver scoperto solo adesso che il centro storico della città è il più grande d'Europa. Forse anche lei quindi ha delle lacune da colmare e dovrebbe fare un po' di sana autocritica prima di sparare a zero contro la prima sconosciuta che incontra?