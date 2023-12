"Il silenzio perfetto" con Tony Sperandeo, presentato il documentario sul lockdown durante il Covid

"Il silenzio perfetto" scritto e diretto dal regista siciliano Francesco Lama, con la partecipazione dell'attore palermitano Tony Sperandeo e l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta prodotto dalla Nucciarte produzioni con il patrocinio del Comune di San Marco d’Alunzio (Messina) è stato presentato ieri nella sala Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana.

Hanno introdotto e presentato il documentario oltre a Lama regista e a Sperandeo, Ivan Scinardo, direttore Centro sperimentale di cinematografia sede Sicilia e Filippo Glorioso attore e voce narrante. Sono intervenuti Andrea Messina, assessore regionale alle Autonomie locali, Vincenzo Figuccia, deputato questore dell’Ars, e il sindaco di Naso Gaetano Nanì.

Il documentario molto apprezzato sia per il tema proposto sia per la trasposizione cinematografica della Sicilia in silenzio durante il lockdown del 2020, ha aperto un interessante dibatto tra i relatori e gli ospiti presenti, soprattutto sulla condizione dell’uomo davanti a eventi traumatici e tristi come quello della pandemia da Covid. Il documentario è stato interamente girato con uno smartphone, il regista attraversa i luoghi più importanti della Sicilia, prendendosi la responsabilità di tutti i rischi che il caso comporta. L'occhio dello smartphone si imbatte di colpo su una statua nel centro di una grande città siciliana, che da centinaia di anni è testimone della frenetica vita degli umani, testimoni di fatti, di passaggi di popoli, di vittorie e sconfitte, di sole e tempesta.