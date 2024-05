Il rider Gaetano Santoro racconta il suo lavoro al podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vita da rider lungo le strade cittadine italiane. Fatta non solo di consegne di cibo a casa, ma anche delle cose più improbabili: dai sex toys ai bambini. E poi i rischi di questo mestiere “invisibile”, ma sempre davanti ai nostri occhi: dalle baby gang che vogliono rubarti la borsa, alle buche per strada che rischiano di farti ribaltare con il mezzo, passando per le proposte indecenti dei clienti. È una vita sulle due ruote e con lo zaino termico sempre sulle spalle quella di Gaetano Santoro, protagonista dell’intervista della puntata numero 28 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista – che questa volta ha visto partecipare anche l’avvocato e comica Simona Bonomo, con la banconista della gelateria Il signor di Carbognano Maria Rappa – Santoro ha raccontato tutto quello che capita a chi fa il mestiere del rider: dai tentativi di furto subiti a quella volta che gli hanno chiesto, come se fosse un taxi, di consegnare un bambino. Non sono mancate anche le proposte sessuali mentre consegnava del cibo. E poi le strade-colabrodo di Palermo. «Ho denunciato – racconta – il Comune di Palermo perché, anni fa, mentre lavoravo, a causa di una buca, sono caduto dal motore e mi sono rotto quattro costole». Un tema, quest’ultimo, che tocca particolarmente Gaetano, che è cugino di Samuele Fuschi, il pescivendolo morto pochi giorni fa mentre guidava il suo motociclo, proprio a causa di un avvallamento improprio del terreno stradale in viale Regione siciliana a Palermo.