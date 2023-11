Il Parco delle Madonie alla seconda edizione del Collesano Cheese Festival 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La seconda edizione del Collesano Cheese Festival 2023, si è svolta nello splendido borgo madonita dal 3 al 5 novembre. L’evento organizzato dalla Proloco di Collesano e inserito nel calendario degli eventi più importanti in Sicilia, ha proposto nelle tre giornate, oltre le due sezioni dedicate al MasterClass "CHEESE&WINE e al Concorso di Cucina "Cheese Chef", visite guidate tra chiese, monumenti e il Museo della storica Targa Florio. A far da sfondo alla manifestazione, lo splendido scenario delle montagne che circondano l’abitato e che di questa località ne fanno uno dei quindici Comuni dell’area naturale protetta del Parco delle Madonie. Tra storia, sport, leggende e sapori tipici dell’entroterra madonita, il Cheese festival, attira numerosi visitatori che scoprono un territorio ricco di particolarità endemiche, culturali e i tesori gastronomici dei prodotti del territorio. Per il Commissario Caltagirone, si tratta di una importante manifestazione turistica che organizzata dalla Proloco è in grado di promuovere il territorio e attrarre numerosi visitatori, con il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse presenti sul territorio collesanese: imprenditori, produttori agricoli e non, artisti, associazioni, gruppi folkloristici.

E poi il museo della Targa Florio, la visita alle stupende chiese, le cui provate sensazioni, sono un crescendo di emozioni attraverso il percorso nel centro storico di Collesano che, dalla piazza Quattro Cannoli in direzione del centro storico, conduce fino alla Chiesa Madre. Conclude il Commissario Caltagirone – è stata per me una bella esperienza ed ho avuto modo di apprezzare, tra l’altro, la sinergia che esiste tra l’Ente Parco e il Comune di Collesano, grazie anche al supporto della dipendente Carmelina Colombo che, del suo territorio, ha saputo raccontare “i particolari” e, condotto i visitatori nei diversi luoghi, facendone apprezzare la loro storicità. Il festival è stato anche occasione di incontri, di proposte e di opportunità di crescita economica per il territorio. Rivolgo un plauso al Punto qui Parco di Collesano e ai dipendenti che, hanno permesso ai turisti in visita a Collesano, di poter fruire del patrimonio storico -culturale esistente nel Comune del Parco delle Madonie e di averlo fatto conoscere in tutte le sue forme. Nella foto il commissario Caltagirone con il sindaco dì Collesano Tiziana Cascio, l’assessore al Comune di Palermo Antonella Tirrito, il Presidente della Pro Loco Franco Cillufo, Allison Scola di Experience Sicily e alcuni tour operator degli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento nel Comune del Parco, sarà a Natale con il Presepe vivente e, in una magica atmosfera invernale, sarà possibile scoprire altri tesori madoniti.