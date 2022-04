Laboratorio di murales a Brancaccio, presente un'artista ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Muro della gentilezza è un muro a tinte allegre, con degli spazi per appendere vestiti e riporre scarpe, in cui chi ha indumenti dismessi li lascia e chi ne ha bisogno li prende. Il murales verrà dipinto nei giorni 11, 12, 13 e 14 Aprile dalle ore 14,30 alle ore 17,30 in via Natale Carta n°1-7 a Palermo, e vedrà il coinvolgimento di un artista ucraina. L'evento è organizzato dall'Associazione Uniamoci Onlus e la partecipazione è gratuita e aperta ai giovani tra i 16 e i 30 anni.