Il mondo di Bob Marley e dei rastafariani raccontato da Jaka al podcast Egoriferiti

Il “rastaman” siciliano per eccellenza, l’artista, l’attivista politico, il docente nelle carceri, l’amico della famiglia di Bob Marley, ma anche di Piero Pelù e Mauro Rostagno. È una storia infinita da riassumere quella di Giuseppe Giacalone, in arte Jaka, l’intervistato della puntata numero 24 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista, Jaka ha parlato non solo della sua vita tra palco e realtà – che lo vede anche impegnato nelle carceri minorili a insegnare musica ai ragazzi – ma anche della spiritualità giamaicana e delle sue quotidiane lotte per migliorare la Sicilia e i siciliani attraverso anche i principi della cultura del rastafarianesimo e la musica come strumento terapeutico. E ancora: le droghe, le dipendenze, la sua posizione sul ponte sullo Stretto di Messina, il ricordo dei giornalisti Pippo Fava e Mauro Rostagno, le avventure da ragazzino per andare a vedere un concerto di Frank Zappa a Palermo, il rapporto con la famiglia di Bob Marley, gli artisti incontrati nel corso della carriera.