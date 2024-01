Il medicomico Antonio Panzica intervistato dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fare zittire un medico facendogli indossare una “ball gag”, ovvero un sex toys per la bocca, utilizzato solitamente per i giochi fetish e sadomaso. Un sogno di tutti quelli che a volte non capiscono le parole del proprio terapeuta, realizzato per la prima volta in un podcast. È una delle varie prove a cui si è sottoposto Antonio Panzica, medico e comico siciliano, nel corso della nuova puntata di “Egoriferiti”, l’unico podcast del Sud Italia disponibile anche in versione video. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme online, tutti i giovedì dalle 21. YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Ot4U3zvKs5s&t=391s SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/1lQiM7eAyq1Z032ei8dKk8?si=6551c9df2b114e98 Nel corso dell’intervista Panzica ha raccontato la sua vita “bipolare”, tra il dovere affrontare il dolore in corsia la mattina e abbracciare l’affetto del pubblico che ha fatto ridere nei suoi spettacoli serali: da Palermo allo Zelig di Milano. Nella conversazione si è parlato del perché politica e mafia in Sicilia sono così interessate e legate a doppio filo col mondo della sanità, dei problemi nelle corsie e come un medico non ancora quarantenne osserva con gli occhi di oggi la figura di Salvatore Cuffaro.

"Cuffaro – dice Panzica nel podcast – è un mio collega in quanto comico. Non è divertente ciò che dice, ma è direttamente lui a esserlo. Uno che dice “I am a drink” mi fa sognare. Lui come Silvio Berlusconi, da comici avrebbero reso molto di più» Allo stesso tempo si è parlato di comicità: nuove e vecchie generazioni di artisti come Dario Vergassola, stili e limiti da non superare. Coinvolto anche in una gag il conduttore di Striscia la notizia Roberto Lipari, accusato per gioco da Antonio Panzica in una telefonata di avergli copiato una gag. E ancora: il giudizio di Panzica su Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte. "In questa puntata numero undici – dicono Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino – abbiamo anche sottoposto l’ospite a un momento serio. Cercando di capire come un medico, con tutta la delicatezza possibile, può e deve informare un amico quando ha un brutto male".