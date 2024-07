Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda al 400º Festino di Santa Rosalia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale parteciperà al 400º Festino di Santa Rosalia. Un evento importante, tanto atteso che metterà insieme fede e folklore. Il gruppo sfilerà dietro il carro di Santa Rosalia a partire dalla Cattedrale per proseguire in corso Vittorio Emanuele per poi fermarsi ai Quattro Canti per il consueto e importante appuntamento con il sindaco di Palermo .Infine la parata terminerà a Porta Felice dove subito dopo inizieranno i giochi d'artificio. "Sarà un percorso per noi importante, pieno di fede e di speranza che ci darà la possibilità di interpretare al meglio il nostro ricco repertorio tradizionale siciliano. È per noi una grande soddisfazione artistica essere presenti all'evento più importante della Città di Palermo", si legge in una nota del gruppo.