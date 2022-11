"il gioco riflesso", la nuova mostra al polo oncologico del Civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 13 novembre al'11 dicembre 2022 Elpi Gallery torna con una nuova mostra “Il gioco riflesso” a cura di Marilena Morabito, Aurelia Nicolosi e Floriana Spanò. Elpi Gallery è una galleria non convenzionale nata con l’intento di alleviare la condizione di degenti ed operatori sanitari portando la bellezza all’interno di luoghi non deputati alla stessa. Domenica 13 novembre alle 11 verrà inaugurata, presso il padiglione 24 dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, alla presenza del primario di Chirurgia oncologica Pierenrico Marchesa “Il gioco riflesso” mostra collettiva degli artisti Blink, Stefano Bolcato, Simona Cavaglieri, Ninni Donato, EPVS, Marica Fasoli, Angelo Gallo, Cristina Mangini, Susy Manzo, Lorenzo Pacini, Salvo Rivolo, Andrea Pinchi e Simone Haug accompagnati, per l’evento inaugurale, da una performance di danza di Simona Cavaglieri e Vittoria Piazza. L’evento è promosso dal Rotary Montepellegrino in collaborazione con l’Associazione ACAV e Koart Gallery.