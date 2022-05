VIDEO | Lo sguardo sull'Isola di Domenico Dolce: "La Sicilia è una puttana, è stata di tutti ma non è mai di nessuno"

Così lo stilista di Polizzi Generosa, in occasione della presentazione allo Steri del nuovo progetto de Le Vie dei Tesori, che si chiama "Il genio" e si terrà per tre weekend dal 22 maggio al 5 giugno, di cui è testimonial d'eccezione. "Quando vai via da questa terra ti senti rifiutato ma poi ti chiama e vuoi tornare vincitore"