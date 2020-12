Da Palermo con furore: il duo vocale KarMa su Rai 2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le KarMa sono un duo vocale formato da Maria Corso (la mamma), docente di Canto pop nonché artista apprezzata e stimata da rinomati volti televisivi, primo fra tutti Pippo Baudo che l’ha inserita, in qualità di cantante solista e violinista dell’Orchestra diretta dal M° Pippo Caruso, nella fortunata trasmissione televisiva “Novecento”, in onda su Rai 3, e da Carlotta Tagliareni (la figlia), laureanda in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

Mamma e figlia hanno già all’ attivo il loro primo singolo “Profumi di Colori” pubblicato nel 2015 nelle più importanti piattaforme multimediali e hanno partecipato a programmi tv nazionali tra cui “Cultura Moderna” condotto da Teo Mammucari in onda su Italia 1 – Mediaset. Le karMa tornano nel piccolo schermo nazionale Lunedì 14 dicembre alle ore 17, a "Resta a casa e vinci", un gioco televisivo condotto da Costantino della Gherardesca, in onda su Rai 2.