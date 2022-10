Il dj siciliano Raf n' Soul rappresenta la Sicilia a Los Angeles

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scorso 2 Ottobre 2022 si e’ tenuto in California il raduno dei massimi vertici della musica di tutto il mondo nonché’ membri della accademia dei Grammofoni d’oro meglio conosciuti come GRAMMY Awards. Artisti di diverse razze, culture, colore di pelle, religioni facente parte della Recording Academy oltre che case discografiche di musica classica, pop, hip hop, jazz, folk, latina, lirica, r&b, rap, gospel, dance elettronica, country, rock, etc… con voli provenienti da diversi angoli del pianeta sono giunti nelle terrazze del museo dei Grammofoni. d'oro di Los Angeles, per partecipare al Celebration of Music Universal Language Party, un evento durante il quale tutti gli artisti si sono incontrati per celebrare la musica e i brani in corsa alla 65 edizione dei GRAMMY AWARDS, Questo evento e’ stato organizzato dall’artista multi premiato da Billboard Kitt Wakeley da Oklahoma city & lAfro Americano Matt B da Chicago. La Sicilia era presente, e a rappresentarla cera il DJ Produttore di musica house Raf n’ Soul di origini nostrane con il suo ultimo lavoro discografico.

Tra i partecipanti Masa Takumi, Santosh Khalsa, Kim Cameron, Ruben Salas, tanto per citarne alcuni. Raf n’ Soul da anni vive a New York nelle vesti di Grammy Voting Member New York Chapter ovvero Membro della Giuria Grammofoni d’oro dipartimento New York che cosi’ ha commentato l’evento: "Sono onorato di avere ricevuto questo invito in persona dal mio carissimo amico Kitt Wakeley da Oklahoma City, ho confessato a mia moglie di essere molto emozionato nel rappresentare in questo evento l’antica cultura della mia Sicilia oltre che la musica house globale. Ho incontrato molti colleghi provenienti da tutto il mondo, persone che non vedevo da tempo a causa della pandemia e nonostante questa lunga pausa forzata li ho trovati adesso in grandissima forma fisica e artistica. La cosa bella della Recording Academy e che noi membri ci supportano a vicenda, cosa che non abbiamo mai smesso di fare specialmente durante la pandemia, dato che capiamo gli sforzi, rischi, e grande lavoro che ce dietro ogni brano che produciamo per il piacere del pubblico, gesto di supporto che ho percepito anche sulle mie ultime produzioni. Questo e’ un chiaro segnale che la musica dietro le quinte gode ancora di buona salute, grazie alla nuova generazione di artisti membri della accademia. Auguro a tutti loro di vincere il Grammofono d’Oro a Febbraio 2023 sarà più’ che meritato, ovviamente lo auguro anche a me! Grazie Kitt Wakeley e Matt B per avere organizzato questo evento sensazionale e grazie al Presidente del Museo Grammy di Los Angeles Michael Sticka per avere permesso tutto cio’".