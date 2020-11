Il Covid non fermerà la tradizionale tombola natalizia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Covid non fermerà la tombola: parola di un gruppo di creatori di eventi che, in previsione di ulteriori possibili restrizioni, stanno lavorando ad una soluzione virtuale per garantire a grandi e piccini la possibilità di trascorrere da casa una serata in allegria con il gioco natalizio per eccellenza. In Parrocchia come in un centro per anziani, in una associazione come in un bar, la serata dedicata alla tombola non è mai mancata e deve continuare ad esserci perché proprio in questo momento difficile è una occasione per sentirsi più vicini, solidali e per trascorrere le Feste Natalizie in allegria e semplicità. L’idea di questi operatori dello spettacolo è quella di creare, grazie ad un sofisticato software studiato e realizzato per l’occasione, un appuntamento che possa unire in una unica sede virtuale un Comune, un quartiere, un paese, le famiglie, coloro che sono lontani perché non sono potuti rientrare e coloro che vivono altrove per scelta o per lavoro. Anche il Natale di quest’anno deve continuare ad essere per tutta la famiglia e la tombola “virtual social” sarà una occasione per stare assieme, parlare e vedersi attraverso la TV, il web o lo smartphone. Sfruttando la tecnologia, anche in tempo di lockdown, potremo interagire in tempo reale, in piena sicurezza e dalle nostre abitazioni, nel rispetto delle regole. Basterà un semplice clic per prendere parte gratuitamente all’evento ed essere in prima fila. Non ci sono limiti di età perché sarà semplicissimo partecipare.

Sarà una Tombola 2020 unica nel suo genere, un vero e proprio spettacolo dove tutti si divertiranno riscoprendo il sapore antico di questo gioco che sia pure realizzato in chiave moderna rimarrà nella dimensione tradizional-popolare. Infatti, sarà il conduttore a creare l'atmosfera gioiosa chiamando, smorfiando, i numeri estratti e assegnando i premi che saranno successivamente consegnati a casa dei vincitori da babbi natale che faranno da corrieri. A fianco del presentatore, in uno studio chiuso al pubblico, ci potrebbe anche essere un musicista, un mago, un cabarettista, un ospite, un artista che con la sua esibizione, in piena sicurezza, valorizza l’appuntamento e il gioco più amato delle festività natalizie rendendo meno soli tutti coloro che da ogni parte del mondo potranno seguire. L’idea di una manifestazione del genere nasce dall’utilizzo della rete che nel precedente lockdown ci aiutato a non rimanere soli e dal calcio che non si è fermato obbligando gli italiani a cambiare le proprie abitudini e seguire da casa, davanti la TV, le partite e i propri beniamini. La stessa esperienza del calcio si potrebbe applicare nel mondo dello spettacolo dal vivo, che annaspa veramente.

Il format, infatti, è stato anche pensato per sostenere gli artisti, i tecnici, le maestranze e quanti vivono di spettacolo facendoli lavorare. In una società iperconnessa come quella attuale basterebbe quindi attivare nuove forme di collaborazione tra settori dello spettacolo, istituzioni e aziende per sfruttare, anche in questo caso, il piccolo schermo e la rete, capace di connettere locale e globale, per salvare l’arte, la cultura ed anche gli artisti. “La nostra proposta – afferma Rosario Sabatino di ASC Production, ideatore del format condiviso e progettato insieme a Piero Di Stefano di Quintosol Production e Georgia Lo Faro Eventi - ha lo scopo di mantenere le tradizioni tramandateci dai nostri nonni adeguandole alle disposizioni anticovid in atto, senza perdere la speranza che presto si tornerà alla normalità. Vogliamo creare anche una piccola opportunità di lavoro per gli artisti e per tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo che stanno attraversando un momento durissimo. La tombola “virtual social” – continua Sabatino - ha un grande potenziale di successo perché tutti i partecipanti condivideranno insieme l'emozione di aggiudicarsi un premio, di incontrare amici e conoscenti nella piazza virtuale della propria città. Con l'utilizzo di internet si potranno raggiungere anche tutti quei cittadini emigrati che si trovano all'estero creando un momento che sicuramente potrà generare uniche ed inaspettate emozioni.” Maggiori informazioni al numero 091.5557506