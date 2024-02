Esce il brano del palermitano Germano Seggio, definito “l’Einaudi della chitarra”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download il brano “WICKED GAME” del chitarrista siciliano Germano Seggio. Ecco il link: https://ada.lnk.to/wicked_game Il brano, in collaborazione con il cantante siciliano Marcello Mandreucci, è una versione inedita del successo del cantante statunitense Chris Isaak. Germano Seggio ripropone una hit mondiale discostandosi dalla versione originale per intenzionalità ed arrangiamento.

L’amore al centro del brano non rappresenta infatti, come nella visione pessimistica originale, un sentimento che conduce a strazio e tormento, bensì un’esperienza che merita di essere vissuta per migliorare se stessi. L’intenzione del chitarrista è resa magistralmente dalle scelte musicali compiute, in particolar modo dagli accordi in tonalità maggiore del ritornello che suggeriscono un futuro luminoso per il protagonista, al di là della “perdita” sperimentata. Il brano, inoltre, presenta un assolo di chitarra che contribuisce a rendere l’atmosfera del brano particolarmente sognante e coinvolgente. “Wicked Game” anticipa il nuovo album “PaGe”, in uscita prossimamente. È attiva la campagna crowfunding a sostegno della produzione e della pubblicazione dell’album: https://gofund.me/d19ec713. Germano Seggio, classe '75, nasce e vive a Palermo. Conseguita la laurea in Chitarra Moderna presso la Middlesex University e la specializzazione in Chitarra Jazz presso la West London University, si dedica all’attività didattica, fondando e dirigendo la Music Academy Palermo.

In più occasioni, Germano si trova a dividere il palco con indiscussi “Guitar Heroes” del panorama internazionale come Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen. Il suo primo CD “Back to Life”, pubblicato nel 2005, che vanta la partecipazione dell’artista Paola Folli in veste di “special guest”, è presentato al grande pubblico in occasione dell’apertura dei concerti di Raf ed entra nelle programmazioni radio a livello internazionale (Olanda, Inghilterra, Stati Uniti). Nel 2010 pubblica “Life Box”, suo secondo lavoro discografico strumentale che lo conferma tra i più talentuosi chitarristi nazionali e, al contempo, ne testimonia la maturazione in veste di compositore. Nel 2012 si aggiudica il Tour Music Festival quale vincitore del concorso “Best Guitarist”. Nel 2014 fonda la band “I Kalvi”, con la partecipazione degli artisti americani Jonathan Kane (drum) e Dave Soldiers (fiddle) con cui pubblica l’album “Music 4 Highways”. Successivamente Germano ha suonato per Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Nabil Salameh (Radiodervish), Sarah Jane Morris e Antonio Forcione ed ha condiviso il palco con Piero Pelu’ e Lorenzo Fragola. In occasione del Salina Film Festival dei Fratelli Taviani, introduce le esibizioni live di Raf. Nel 2019 pubblica “Alta Quota”, concept album che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura. L’8 dicembre 2023 pubblica “Freesias”, il primo singolo che anticipa l’uscita dell’album “PaGe”. www.germanoseggio.com - www.facebook.com/germanoseggiopage www.youtube.com/channel/UCgWD3nCo1Q9GoLvIro4UAMQ