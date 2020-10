"Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto", torna il concorso per esaltare le bellezze di Petralia Soprana

"Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto” è il tema dato al concorso fotografico dedicato a Petralia Soprana e le sue bellezze. L'iniziativa che ha preso avvio lo scorso anno riscuotendo notevole interesse e successo, invita a raccontare attraverso immagini il territorio di Petralia Soprana, mettendo insieme le bellezze del paesaggio dell'arte e della tradizione. Attraverso l'arte della fotografia si vogliono esaltare oltre all'aspetto materiale, le emozioni e le sensazioni che il paesaggio in uno scatto possono trasmettere.

La partecipazione al concorso, bandito dal Comune e sposato dall’azienda Italkali, è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie formato minimo (40 x 30 cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Sono ammesse fotografie inedite in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Il materiale dovrà essere inviato o consegnato in un plico entro il 26 ottobre.

Tutte le foto saranno esposte in una mostra che sarà allestita per l’occasione e alcune di esse faranno parte del calendario 2021 che sarà realizzato dall’amministrazione comunale.

Saranno premiati i primi tre elaborati ai quali andranno: 700 euro al 1°, 500 al 2° e 300 euro al 3°.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’interesse e il successo che il concorso ha suscitato lo scorso anno – afferma il sindaco Pietro Macaluso - è la testimonianza tangibile che a Petralia Soprana c’è sempre qualcosa da scoprire. Per tale motivo abbiamo deciso di riproporre il concorso. La bellezza è il valore aggiunto del nostro paese così come la presenza della miniera di salgemma dell’Italkali che per noi è sempre stato un vanto e un veicolo del nome di Petralia Soprana nel mondo".