Film con scene girate anche a Palermo, "Il Boemo" fa incetta di premi al Festival ceco

Ci sono scene girate anche a Palermo nel film più premiato alla trentesima edizione dei "Czech Lion Award". Il più importante premio cinematografico della Repubblica Ceca, svoltosi nei giorni scorsi a Praga, ha infatti attribuito ben sei riconoscimenti a "Il Boemo", film musicale di Peter Vaclav, ambientato nell’Italia del Settecento: miglior film, miglior regia, migliori costumi, miglior scenografia, miglior suono e miglior trucco.

"Il Boemo", la trama del film

"Il Boemo" ricostruisce le avventure di Josef Myslive?ek, uno dei compositori più ricercati del Settecento, noto in Italia come "Il Boemo", conteso da corti e teatri del tempo. Giunto a Venezia da Praga per seguire la sua ambizione, il film racconta la sua scalata verso il successo e dipinge, con dovizia di particolari, un vibrante affresco della società aristocratica della seconda metà del Settecento, un mondo in trasformazione che prelude all’imminente era "romantica".

Come riportato da Cinematografo.it, il film "in Sicilia si è girato nel meraviglioso salone di Palazzo Alliata di Pietratagliata, nella monumentale Villa Wirz e tra l’incontaminato paesaggio dei monti delle Madonie".

"Il Boemo" è una coproduzione Italia-Repubblica Ceca-Slovacchia, prodotto da Jan Macola di Mimesis Film e co-prodotto da Marco Alessi per l’italiana Dugong Films. La pellicola ha avuto il contributo del ministero della Cultura, della Regione Siciliana, della Liguria e del Veneto. Sviluppato con il sostegno di Creative Europe-Media Development e dell’Accademia di Francia a Roma. La pellicola è già stata candidato agli Oscar come film straniero per la Repubblica Ceca.

L'assessore: "Un orgoglio"

"È con particolare soddisfazione e compiacimento, ma anche con un pizzico di orgoglio - evidenzia l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - che saluto questa premiazione, proprio nella considerazione che "Il Boemo" è una coproduzione, tra gli altri, della Sicilia Film Commission. Un alto riconoscimento della qualificata attività svolta dall'assessorato che, ancora una volta, registra importanti traguardi".